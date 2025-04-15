Покупной или домашний: россиянам рассказали, какой кулич на Пасху будет дороже

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Приближается один из главных православных праздников – Пасха. Люди пекут или покупают куличи, красят яйца и готовятся к празднику.
Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Александр Панченко в беседе с «Радио 1» заявил, что кулич состоит из многих ингредиентов, цены на которые увеличиваются.
По его словам, люди в современном мире становятся более верующими, потому что желают вернуться к истокам, а Пасху отмечают все больше и больше граждан, которые считают себя христианами, православными.
Александр Панченко предположил, что большинство производителей берут традиционные рецепты, потому что Пасха — это про закрепившиеся устои и фундаментальность, которая неизменна.
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«Например, яйца демонстрируют стабильную стену, цена не растет, даже наоборот. А масло, молоко, дрожжи — увеличиваются в стоимости, но не из-за Пасхи, а из-за потребности. Поэтому здесь можно говорить, что кулич демонстрирует динамику к росту в стоимости в рамках инфляции», — сказал эксперт.
По его словам, люди в современном мире становятся более верующими, потому что желают вернуться к истокам, а Пасху отмечают все больше и больше граждан, которые считают себя христианами, православными.
«Куличи — это трудоемкое дело. Не каждая хозяйка готова потратить время на выпечку. Поэтому большинство идут в магазин, но цена прилавочного и изготовленного дома кулича показывает примерно одинаковую динамику роста по стоимости. В магазине можно будет найти даже дешевле, но домашний кулич однозначно вкуснее», — поделился специалист.
Александр Панченко предположил, что большинство производителей берут традиционные рецепты, потому что Пасха — это про закрепившиеся устои и фундаментальность, которая неизменна.
«И с куличами, и с кондитерскими изделиями к праздничному столу проблем нет. Мы видим, что на любой кошелек найдется изделие. Дефицита в яйцах не наблюдается, мы полностью обеспечены», — завершил Панченко.
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Анастасия Панченко