Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника

Фото: Istock/Alina Chernyshova
Скоро православные верующие будут отмечать самый главный и великий праздник — Пасху. Согласно статистике, это третье по популярности торжество в России. Про его историю и традиции расскажет «Радио 1».
Когда отмечается Пасха в 2025 году в России
В этом году православные и католики будут отмечать Пасху в один день. Такое случается не каждый год. В XXI веке это происходило только семь раз.
Православная Пасха
Праздник Пасхи или Светлое Христово Воскресение — это главное событие в жизни верующего человека. Торжество является переходящим и его дата не установлена в какой-то из дней. В этом году праздник выпадает на 20 апреля.
Католическая Пасха
Разница в определении даты празднования Пасхи у католиков и православных возникла после того, как Римско-католическая церковь провела календарную реформу в 1582 году. Папа Григорий ввел григорианский календарь (новый стиль), а Православная церковь продолжила отмечать церковные праздники по старому, юлианскому, календарю. Католическая Пасха, как и православная, отмечается 20 апреля.
Суть праздника
Для православных людей Пасха — самый важный праздник в церковном году (у католиков — второй после Рождества). Он символизирует очищение от грехов, переход от смерти к вечной жизни. Иисус Христос принёс себя в жертву ради того, чтобы люди получили прощение грехов и могли попасть в рай после земной жизни.
Фото: Istock/TETYANA LYAPI
Как появилась Пасха
История Пасхи ведет к древним иудейским праздникам, связанных с уходом евреев из Египта. Слово «Пасха» пришло из еврейского «Песах», что означает «проходить мимо». А у христиан Пасха получила новый смысл — день, когда Христос, Сын Божий, воскрес на третий день после своей казни, тем самым «освободив» человечество от греха и смерти. Отмечать Пасху начали ещё апостолы: тогда она совпадала с еврейским Песахом, хотя традиции отличались. Впервые этот праздник стали отмечать в Иерусалиме ещё в I веке нашей эры. Сначала он был привязан к иудейскому календарю, но позже получил свою дату — первое воскресенье после весеннего полнолуния.
Подготовка к Пасхе
Чтобы подготовиться к Пасхе следует выполнить некоторые шаги:
- Уборка в доме.
- Соблюдение поста.
- Время с близкими и отпускание всех обид.
- Подготовка праздничных блюд.
- Посещение пасхальных богослужений.
Пасхальный пост
В России после Масленицы начинается Великий пост, который заканчивается перед Пасхой. Он является одним из самых продолжительных и долгих. Традиция появилась примерно в III веке как напоминание о том, что Иисус Христос провёл 40 дней в пустыне, постясь. Великий пост делится на две части: шесть недель — это Четыредесятница, символизирует 40 дней в пустыни. Следующая — Седмица — последние дни жизни Иисуса. Суть поста — покаяние и борьба со своими страстями. В 2025 Великий пост длится 17 дней с 3 по 20 марта.
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Что можно и нельзя делать
На Пасху нельзя делать следующие вещи:
- Заниматься уборкой.
- Стричь волосы.
- Мыться в бане.
- Вступать в конфликты.
- Злоупотреблять алкоголем.
- Поминать усопших.
- Венчаться.
Как и зачем красить яйца на Пасху
В России принято красить яйца, печь куличи и готовить творожную пасху. Эти символы имеют значение: яйцо символизирует новую жизнь, кулич — хлеб небесный, а пасха — гроб Господень. Яйца красят, используя разные средства и приемы: начиная от луковой шелухи, заканчивая специальными красителями.
Фото: Istock/Ivan Kukin
Почему Пасха празднуется каждый год, но в разные дни
Это связано с тем, что день празднования Пасхи привязан к солнечно-лунному календарю и для его определения используется сложная система расчета. По церковной традиции, согласно правилу I Вселенского Собора 325 года, христианская Пасха должна проходить в первое воскресенье после первого полнолуния и весеннего равноденствия. Согласно канонам Православной церкви, этот праздник не должен быть раньше иудейской Пасхи или совпадать с ней.
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