Диетолог назвала идеальное время для завтрака

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Как известно, завтрак — основной прием пищи, который наполняет человека необходимыми минералами и снабжает силами на жизнедеятельность. Но когда необходимо завтракать, и какие компоненты должны присутствовать в этой трапезе?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила, что завтрак — основной прием пищи, который запускает все метаболические процессы, потому в нем должны быть все фундаментальные компоненты.
Также, по ее мнению, в составе завтрака должны быть молочные и кисломолочные продукты, разнообразные крупы, которые специальным образом обрабатывались и сохранили всю питательную ценность.
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«Сложные углеводы в составе завтрака самые приоритетные, но это могут быть и углеводы из термически обработанных овощей. Котлета из состава рыбы, птицы или мяса тоже вполне приемлема для завтрака. Натуральные продукты являются основой питания», — сказала эксперт.
Также, по ее мнению, в составе завтрака должны быть молочные и кисломолочные продукты, разнообразные крупы, которые специальным образом обрабатывались и сохранили всю питательную ценность.
«Завтрак должен быть в первый час после пробуждения. И здоровый завтрак даёт возможность поддерживать когнитивную функцию, а самое главное — дает силы для всех дел», — заявила диетолог.
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Анастасия Панченко