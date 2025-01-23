«Увлекаться не стоит»: Диетолог рассказала про неожиданные свойства травяного чая

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23 января отмечается Всемирный день травяного чая. В этот день вспоминают пользу для здоровья и культурного значения травяных чаев. Их готовят из разных растений, известных своими целебными качествами и успокаивающим эффектом.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елены Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что любой травяной чай, как и растение, имеет свои биологически активные вещества — ингредиенты.
Однако, по ее словам, увлекаться травяным чаем не стоит.
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«Чаи оказывают действие на наш организм: оно может быть успокаивающим, тонизирующим или антиоксидантным — противовоспалительным. Некоторые чаи используют от диареи, потому что там есть дубильное вещество», — поделилась эксперт.
Однако, по ее словам, увлекаться травяным чаем не стоит.
«Эффект может быть излишне успокаивающим, нужно смотреть на индивидуальную переносимость. Назначать самому себе травяные настойки, отвары точно не стоит, потому что это уже лечебное, а, значит, прописывается врачом», — заключила специалист.
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Анастасия Бондарева