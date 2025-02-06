Диетолог назвала самый полезный и питательный вариант завтрака

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Завтрак, по мнению специалистов, является основным приемом пищи, который питает организм энергией. Россияне чаще всего выбирают утром каши, руководствуясь тем, что в них много полезных компонентов. Так ли это на самом деле?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила, что в кашах содержатся важные компоненты, снабжающие наш организм силами.
По ее словам, крупы, являясь длинными углеводами, поддерживают работоспособность и дают возможность заниматься физической нагрузкой.
Она добавила, что в настоящее время очень много рафинированной, пустой по наполнению пищи, из-за чего появляются проблемы со здоровьем.
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«Питание должно быть очень разнообразное, и каш великое множество. В большинстве своем они полезные, наполненные всеми питательными компонентами: огромным количеством минералов, волокнами, бета-глюканом. Бета-глюкан — это биологически активное вещество, которое снижает уровень холестерина, контролирует уровень сахара в крови, поддерживает уровень иммунной системы и обучает ее давать отпор поступающим неполезным компонентам, например, паразитам», — объяснила диетолог.
По ее словам, крупы, являясь длинными углеводами, поддерживают работоспособность и дают возможность заниматься физической нагрузкой.
«За счет волокон, содержащихся в крупах, поддерживается иммунитет. Растительные волокна — лучшее лакомство для микробиоты кишечника. Однако нужно использовать нерафинированные крупы», — уточнила эксперт.
Она добавила, что в настоящее время очень много рафинированной, пустой по наполнению пищи, из-за чего появляются проблемы со здоровьем.
«Пища пресыщена большим количеством жиров, углеводов, солью. Она будет привлекательна по вкусу и сформирует зависимость, но пользы не принесет. Обязательно читайте состав продуктов. Надо быть в помощь собственному организму», — заключила Королева.
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Анастасия Панченко