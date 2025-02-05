Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковный врач-диетолог Волкова назвала разжижающую кровь ягоду

Подмосковный врач-диетолог Волкова назвала разжижающую кровь ягоду

Фото: iStock / Esin Deniz

Фото: iStock / Esin Deniz

Оригинал
Пациентам, принимающим лекарства для разжижения крови, не следует употреблять в пищу голубику. Дело в том, что большое количество этой ягоды может усилить действие препаратов, сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
«Вред голубики может быть связан с тем, что она содержит витамин К, влияющий на свёртываемость крови. Это важно для тех, кто принимает препараты для её разжижения. Надо помнить, что употребление большого количества этой ягоды может усилить этот эффект», – сказала Волкова РИА Новости.
Вместе с тем медик отметила, что голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет стенки сосудов и снижает уровень так называемого «плохого» холестерина.

Читайте также:

В Подмосковье зафиксировали распространение РС-инфекции, вызывающей пневмонию

Заболеваемость ОРВИ в Подмосковье за неделю выросла на 13%

Врачи Дубны во время проведения Дня борьбы против рака обнаружили три случая
#здоровье
#здравоохранение
#диета
#диетолог
#врач
#ягоды
#подмосковье
#московская область
Бизнес Московского региона заключил больше всего контрактов с помощью торгового бота
Московский регион заключил больше всего контрактов с помощью торгового бота
06 февраля 2025, 18:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприниматели заключили на Портале поставщиков в 2024 году около 90 тыс. контрактов с применением торгового бота, автоматизирующего участие в котировочных сессиях. Сумма заключённых соглашений превысила 24 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
По данным столичного Департамента по конкурентной политике, активнее всех в прошлом году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Подмосковья. Они заключили с его помощью свыше 49 тыс. и 17 тыс. контрактов соответственно. В число лидеров также вошли Пермский край (1,9 тыс.), Санкт-Петербург (1,6 тыс.) и Калужская область (1,1 тыс.).
«Торговый бот позволяет поставщикам участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. Это экономит время и упрощает работу, помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. В 2024-м предприниматели заключили с применением этого сервиса 89,8 тыс. контрактов – на 18% больше, чем в 2023 году. Объём превысил прошлогодний показатель на 63% и достиг 24 млрд рублей», – рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, благодаря снижению начальной цены в закупках с использованием торгового бота заказчики сэкономили 5,2 млрд рублей

Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, снижая начальную цену контракта, в том числе с помощью подключённого торгового бота. Он сам делает ставки, пока не достигнет минимальной цены, определённой поставщиком.

Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – покупать необходимую продукцию по выгодной цене.

Бот автоматических ставок – важный инструмент Портала поставщиков. Его подключают в разных регионах. Участие в котировочных сессиях на портале позволяет им расширять географию бизнеса, наращивать продажи и заключать договоры поставок напрямую с городом.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объёма. Сейчас на платформе по всей стране работают более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и свыше 360 тыс. предпринимателей. Каталог продукции насчитывает более 3 млн уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тыс. контрактов.

Читайте также:

Программа «100% Подмосковье» получила товарный знак

Компания «Аравия» запустила в Подмосковье завод импортозамещающей косметики

Подмосковная компания расширит производство электрооборудования за 800 млн рублей
#подмосковье
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#портал
#торги
#цифровизация
#онлайн
#бизнес
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Специалисты БТИ проведут в Воскресенске выездную встречу по «гаражной амнистии»
06 февраля 2025, 17:54

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Выездную консультацию, посвящённую упрощённому оформлению в собственность гаражей и участков, на которых они установлены, проведут специалисты Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области в городе Белоозёрский округа Воскресенск в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Встреча по «гаражной амнистии» будет проводиться на территории гаражно-строительного кооператива «Ракета», расположенного на Коммунальной улице в Болоозёрском. Начало в 12:00», — говорится в сообщении.
Владельцы гаражей, пришедшие на встречу, смогут на месте оформить договор на услуги БТИ, при этом им предоставят скидку в размере трёх процентов. Кроме того, в ведомстве предусмотрены различные сезонные и постоянные скидки.

Читайте также:

Саввино-Сторожевскому монастырю передали здание для Паломнической службы

Специалисты БТИ рассказали жителям Кубинки о «гаражной амнистии»

В клинской деревне Минино выделили землю для строительства часовни
#минимущества
#воскресенск
#гараж
#бти
#конституция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Количество ДТП с жертвами на подмосковных дорогах снизилось за год на 13%
06 февраля 2025, 17:41

Фото: iStock / GummyBone

206 ДТП с погибшими и ранеными зафиксировали на дорогах Московской области за январь 2025 года. Это на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«По сравнению с январём 2024-го количество аварий снизилось на 13%. На 20% уменьшилось число раненых. Однако при этом увеличилась тяжесть последствий: число погибших выросло на 43%. Такие показатели более характерны для весны – январь был довольно тёплым, и модель поведения участников дорожного движения была соответствующей. Это более высокая скорость и более расслабленное вождение», – пояснили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Там отметили, что самыми аварийными видами ДТП в январе стали наезды на пешеходов и столкновения. Происшествия с пешеходами составляют около половину от общего числа. В основном они происходят из-за невнимательности водителей и пешеходов, а также из-за несоблюдения скоростного режима. В министерстве напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области проводится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными. По итогам начинается комплекс работ по обустройству дорог элементами безопасности.

Подмосковная Госавтоинспекция также проводит регулярные рейды по профилактике ДТП. Так, до 24 февраля проходит социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность», направленный на привлечение внимания к правилам безопасной перевозки детей.

Читайте также:

На железной дороге в Подмосковье установят около 200 информационных щитов

Пассажиры Мострансавто забыли в автобусах рюкзаки, увлажнитель и раскладушку

На автобусах с баннером «Зима в Подмосковье» совершили свыше 660 тыс. поездок
#подмосковье
#московская область
#транспорт
#минтранс мо
#дтп
#аварии
#водители
#автомобили
#автомобилисты
#пешеход
#гаи
#госавтоинспекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Саввино-Сторожевскому монастырю передали здание для Паломнической службы
06 февраля 2025, 17:35

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Здание караульной палатки, расположенное у Северных ворот звенигородского Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря и находящееся в областной собственности, передали в безвозмездное пользование монастырю, там планируется разместить Паломническую службу, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Общая площадь караульной палатки составляет немногим более 60 квадратных метров. Здание предоставили в безвозмездное пользованию монастырю на 49 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже вторая передача объектов недвижимости Саввино-Сторожевскому: ранее он получил в пользование жилой корпус Духовных училищ.

«Оба здания переданы монастырю в безвозмездное пользование на 49 лет. До конца текущего года министерство планирует передать монастырю еще три объекта — сторожку, Царицыны палаты и гостиницу», — сказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что работа по передаче религиозного имущества монастырю ведётся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Читайте также:

Ксения Петербургская: Какими чудесами известна самая необычная русская святая

«В чужой монастырь со своим уставом»: Волочкова снова нарушила церковные правила

Исцеляла великих и видела будущее: зачем патриарх Кирилл встречался с Джуной
#минимущества
#звенигород
#одинцовский городской округ
#монастыри
#тихон фирсов
#рпц
#религия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных библиотеках в 2025 году проведут более 20 фестивалей
06 февраля 2025, 17:24

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В библиотеках Московской области запланировано провести в 2025 году 21 фестиваль разной направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Среди направлений – книжные, литературные, поэтические, краеведческие, песенно-поэтические, а также фестивали семейного чтения. Площадками для их проведения станут центральные библиотеки городских округов Мытищи, Долгопрудный, Луховицы, Красногорск, Сергиев Посад, Серпухов и других. На фестивалях состоятся мероприятия по привлечению внимания к чтению, продвижению русского языка и литературы, популяризации Культурного кода региона», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Мероприятия, проводимые в библиотеках Подмосковья, рассчитаны на интересы читателей разных возрастов. Посетителей пригласят на литературные чтения, встречи с авторами, презентации новых книг, выставки, чтения вслух литературных произведений, лекции, литературные викторины и конкурсы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробнее о предстоящих в библиотеках Подмосковья фестивалях можно прочитать на сайте министерства.

Читайте также:

В Дубне к 95-летию со дня рождения Юрия Сосина открылась выставка его работ

В Горках Ленинских на Масленицу сожгут самое высокое чучело в России

Темой клинского фестиваля «Самоварное настроение» станут русские валенки
#культура
#фестиваль
#библиотека
#подмосковье
#московская область
#литература
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате