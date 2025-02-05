Подмосковный врач-диетолог Волкова назвала разжижающую кровь ягоду

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Пациентам, принимающим лекарства для разжижения крови, не следует употреблять в пищу голубику. Дело в том, что большое количество этой ягоды может усилить действие препаратов, сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
«Вред голубики может быть связан с тем, что она содержит витамин К, влияющий на свёртываемость крови. Это важно для тех, кто принимает препараты для её разжижения. Надо помнить, что употребление большого количества этой ягоды может усилить этот эффект», – сказала Волкова РИА Новости.Вместе с тем медик отметила, что голубика положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет стенки сосудов и снижает уровень так называемого «плохого» холестерина.
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