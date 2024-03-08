Диетолог Павлюк рассказала, как выбрать полезные полуфабрикаты

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Не все полуфабрикаты оказывают негативное влияние на организм. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.
В понятие полуфабрикаты входят совершенно разные продукты. Это может быть как просто замороженное мясо, так и более «фастфудные» варианты в виде пельменей, сосисок, колбас, подчеркнула специалист.
Уровень вреда, который полуфабрикаты наносят организму, определяется исходя из состава и степени обработки. Если они мало обработаны, например как мясо и рыба в заморозке, то абсолютно разрешены к употреблению.
При этом все мясосодержащие полуфабрикаты делятся на несколько категорий: А обозначает продукты, содержащие большое количество мяса, затем идут B, C и D, в которой уже практически нет мяса в чистом виде. Несмотря на то, что пельмени принято считать абсолютно нездоровой пищей, существует продукция категории А, которая практически ничем не уступает домашней. Правда в такие пельмени добавляют больше соли, чем в домашние.
Также такие полуфабрикаты вызывают зависимость за счёт содержания большого количества соли. Их употребление приводит к тому, что вкусовые рецепторы начинают хуже воспринимать соль, и обычная еда становится менее солёной по ощущениям. Так человек начинает добавлять всё больше и больше соли. Зависимость вызывают и усилители вкуса, которые делают пищу вкуснее и придают ей более насыщенный аромат. Всё это способно привести к расстройству пищевого поведения.
Павлюк порекомендовала выбирать полуфабрикаты категории А и, в крайнем случае, категории В. Также следует внимательно читать состав. Чем меньше в нём ингредиентов и чем меньше они обработаны, тем лучше, заключила диетолог.
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Уровень вреда, который полуфабрикаты наносят организму, определяется исходя из состава и степени обработки. Если они мало обработаны, например как мясо и рыба в заморозке, то абсолютно разрешены к употреблению.
«Но большинство полуфабрикатов, низких по себестоимости, плохи тем, что там сразу есть ряд минусов. Соль, избыточное потребление которой увеличивает риск возникновения гипертонии у некоторых людей. Не у всех, но ограничивать количество потребляемой соли рекомендуется всем. Кроме этого, там могут быть самые странные добавки, которые нам особо не нужны, например кожа птицы с большим количеством холестерина, волокно бамбука, перемолотые кости, лишний насыщенный куриный жир, красители, консерванты и так далее», – пояснила собеседница «Радио 1».Павлюк подчеркнула, что такие полуфабрикаты являются ультрапереработанными продуктами, которые помимо основных ингредиентов содержат различные добавки, в том числе и химические. Это самая вредная категория продуктов, поскольку она сбивает центры голода и насыщения, повышает риск возникновения рака, сахарного диабета, ожирения, приводит к депрессиям и снижению иммунитета.
Также такие полуфабрикаты вызывают зависимость за счёт содержания большого количества соли. Их употребление приводит к тому, что вкусовые рецепторы начинают хуже воспринимать соль, и обычная еда становится менее солёной по ощущениям. Так человек начинает добавлять всё больше и больше соли. Зависимость вызывают и усилители вкуса, которые делают пищу вкуснее и придают ей более насыщенный аромат. Всё это способно привести к расстройству пищевого поведения.
Павлюк порекомендовала выбирать полуфабрикаты категории А и, в крайнем случае, категории В. Также следует внимательно читать состав. Чем меньше в нём ингредиентов и чем меньше они обработаны, тем лучше, заключила диетолог.
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Анастасия Чинкова