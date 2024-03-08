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Диетолог Павлюк рассказала, как выбрать полезные полуфабрикаты

Диетолог Павлюк: не все полуфабрикаты вредят здоровью
08 марта 2024, 10:00
Фото: iStock/nastasiya Larionova

Фото: iStock/nastasiya Larionova

Не все полуфабрикаты оказывают негативное влияние на организм. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.
В понятие полуфабрикаты входят совершенно разные продукты. Это может быть как просто замороженное мясо, так и более «фастфудные» варианты в виде пельменей, сосисок, колбас, подчеркнула специалист.

Уровень вреда, который полуфабрикаты наносят организму, определяется исходя из состава и степени обработки. Если они мало обработаны, например как мясо и рыба в заморозке, то абсолютно разрешены к употреблению.


При этом все мясосодержащие полуфабрикаты делятся на несколько категорий: А обозначает продукты, содержащие большое количество мяса, затем идут B, C и D, в которой уже практически нет мяса в чистом виде. Несмотря на то, что пельмени принято считать абсолютно нездоровой пищей, существует продукция категории А, которая практически ничем не уступает домашней. Правда в такие пельмени добавляют больше соли, чем в домашние.

«Но большинство полуфабрикатов, низких по себестоимости, плохи тем, что там сразу есть ряд минусов. Соль, избыточное потребление которой увеличивает риск возникновения гипертонии у некоторых людей. Не у всех, но ограничивать количество потребляемой соли рекомендуется всем. Кроме этого, там могут быть самые странные добавки, которые нам особо не нужны, например кожа птицы с большим количеством холестерина, волокно бамбука, перемолотые кости, лишний насыщенный куриный жир, красители, консерванты и так далее», – пояснила собеседница «Радио 1».
Павлюк подчеркнула, что такие полуфабрикаты являются ультрапереработанными продуктами, которые помимо основных ингредиентов содержат различные добавки, в том числе и химические. Это самая вредная категория продуктов, поскольку она сбивает центры голода и насыщения, повышает риск возникновения рака, сахарного диабета, ожирения, приводит к депрессиям и снижению иммунитета.

Также такие полуфабрикаты вызывают зависимость за счёт содержания большого количества соли. Их употребление приводит к тому, что вкусовые рецепторы начинают хуже воспринимать соль, и обычная еда становится менее солёной по ощущениям. Так человек начинает добавлять всё больше и больше соли. Зависимость вызывают и усилители вкуса, которые делают пищу вкуснее и придают ей более насыщенный аромат. Всё это способно привести к расстройству пищевого поведения.

Павлюк порекомендовала выбирать полуфабрикаты категории А и, в крайнем случае, категории В. Также следует внимательно читать состав. Чем меньше в нём ингредиентов и чем меньше они обработаны, тем лучше, заключила диетолог.

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Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины
08 марта 2024, 09:32

Фото: официальный сайт Кремля

Глава государства Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Официальный сайт Кремля разместил видеообращение президента.
«Материнство - потрясающее предназначение женщины. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», - сказал Путин.
Президент считает, в какую бы профессию женщина ни пошла, каких бы профессиональных высот ни достигла, на первом месте для неё всегда будет стоять семья.

Глава России напомнил, что 2024 год объявлен в стране Годом семьи.

«Смысл, суть семьи - это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений», — отметил глава государства.
Он пообещал, что Россия будет делать всё, чтобы семьи с детьми чувствовали заботу и помощь государства.

Отдельно Владимир Путин поздравил женщин, которые находятся в зоне СВО. Он пожелал всем женщинам испытывать в жизни как можно больше счастливых мгновений, и успехов во всем, что для них важно.


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Путин помиловал 52 осужденные женщины

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#8 марта
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Путин помиловал 52 осужденные женщины
08 марта 2024, 09:09

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
На сайте Кремля подчеркнули, что при подписании указа глава российского государства руководствовался, прежде всего, принципами гуманности.

«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — отметили представители Кремля.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём 8 Марта. Он отметил невероятный женский талант справляться с большим количеством хлопот и, при этом, оставаться «обворожительными и притягательными».

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#указ
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Минтруд РФ разработал новый подход к приёму на работу инвалидов
08 марта 2024, 09:03

Фото: iStock/vadimguzhva

Минтруд РФ предложил новый подход к выполнению квот на трудоустройство инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По новым правилам заполнение квот на предприятии будет проходить в зависимости от группы инвалидности людей, пришедших на работу: три рабочих места для инвалидов первой группы, два – для второй, и одно место для третей группы. Вступление данного постановления в силу планируется с 1 сентября 2024 года.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что целью нового подхода является помощь людям с инвалидностью в поиске работы и профессиональной реализации. А работодатели получат более гибкий подход к выполнению квоты.

«Мы предлагаем дифференцировать в зависимости от группы инвалидности выполнение квоты при трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья», — сказал министр.
Размер квоты для приема на работу людей с инвалидностью определяется региональным законодательством, учитывая ситуацию на рынке труда и среднесписочную численность работников за предыдущий квартал. Но в среднесписочную численность работников не включаются те, чьи условия труда вредные или опасные по результатам специальной оценки. Кроме того, работодатель может получить освобождение от выполнения квоты, но это требует соответствующего обоснования.

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#работа
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В США самолет потерял шину при взлете
08 марта 2024, 06:02

Фото: РИА Новости/ Пресс-Служба ГК «Ростех»

В США самолет компании United Airlines при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял при взлете шину, сообщает телеканал NBC Los Angeles
Boeing 777-200 был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. На его борту в этот момент находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.

В авиакомпании заявили, что у данной модели самолета шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси, и лайнер рассчитан на безопасную посадку при отсутствии или повреждении шин.

Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила, что самолет благополучно приземлился в местном аэропорту и в результате инцидента никто не пострадал.

Пропавшая шина тем временем была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. По данным ABC News, она упала на стоянку для машин сотрудников аэропорта.


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Киев построит систему блокировки российских телеканалов на Украине
08 марта 2024, 05:44

Фото: РИА Новости/ Стрингер

В девяти областях Украины создадут систему блокировки российского теле- и радиовещания, сообщается Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Таким образом украинские власти намерены «вытеснить «русский мир» из медиапространства страны, снизить влияние российской пропаганды на украинцев и в то же время повысить уровень информационной безопасности.

На это украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета 152 млн гривен (порядка $4 млн).

Новую систему планируется внедрить в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях страны, уточнили в Госспецсвязи.

Вещание российских телеканалов на Украине блокируется, начиная с 2015 года.

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#украина
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В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на 2 млн рублей
08 марта 2024, 05:27

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в хищении крупной партии тюльпанов на более чем 2 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она рассказала, что предпринимательница из Архангельска дала объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. На объявление откликнулся мужчина, который нашел водителя для перевозки цветов. После того как водитель забрал цветы, аферист изменил адрес пункта назначения, куда и были доставлены цветы.

В результате было возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере». Похищенные цветы вернули потерпевшей. Личность подозреваемого уже установлена. Но какая-либо информация о нем не приводится.

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#информация
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В Адриатическом море заметили четырех сельдяных королей
08 марта 2024, 05:09

Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев

Гигантская рыба сельдяной король впервые за несколько лет была замечена этой зимой в Адриатическом море. Об этом пишет портал Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.
Там зафиксировали появление четырех особей — три лежали мертвыми на берегу, четвертая была в личиночной стадии развития.

Сельдяной король проводит свою жизнь в толще воды, из-за чего зафиксировать его появление удается крайне редко, пишет портал. Ранее в Адриатике этот вид рыбы наблюдали три раза, а во всем Средиземноморье — не более 60 раз.

Сельдяной король известен также как ремень-рыба из-за формы тела. Он является самой длинной на сегодняшний день костной рыбой. Самый крупный зарегистрированный экземпляр был длиной 11 м.

Портал также обращает внимание, что есть поверье, согласно которому появление этой рыбы предвещает природные катастрофы.

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США и Британия предупредили об угрозе терактов в Москве
08 марта 2024, 02:00

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Посольство США в России сделало заявление, согласно которому в ближайшие двое суток в Москве возможны террористические атаки. Аналогичное предупреждение выпустил МИД Великобритании, пишет «Коммерсантъ».
Американское посольство заявило, что отслеживает сообщения о планах экстремистов атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты. В связи с этим гражданам США рекомендовали избегать толп в течение следующих 48 часов. Издание ссылается на пресс-релиз американского диппредставительства. При этом на русскоязычной версии сайта такого предупреждения нет.

Отмечается, что Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.

В Москве в Международный женский день, 8 марта, запланированы десятки праздничных мероприятий.

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В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok
08 марта 2024, 01:21

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который может привести к запрету социальной сети Tiktok в стране, сообщает РИА Новости.
Инициативу утвердили все 50 членов комитета единогласно.

Если законопроект будет принят обеими палатами конгресса и подписан главой государства, китайской компании ByteDance, владелице Tiktok, придется отказаться от соцсети в течение полугода или сохранить контроль над ней, столкнувшись с ее запретом в Соединенных Штатах.

Руководство социальной сети заявило, что ее запрет в США лишит 170 млн американцев конституционного права на свободу выражения, нанесет ущерб миллионам предпринимателей, а также лишит американских художников аудитории.

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