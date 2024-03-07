Врач Колесник заявила о важности снижения употребления солёных продуктов

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Врач-терапевт, кардиолог Этери Колесник заявила, что снижение потребление соли в пище благотворно влияет на состояние здоровья.
«Ограничение потребления соли способствует снижению артериального давления, поэтому особенно важно для пациентов с гипертонической болезнью», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Колесник.
По её словам, изменить пищевые и вкусовые привычки в этом плане могут помочь выбор продуктов с низким содержанием соли или вообще без нее, предпочтение свежим или замороженным овощам, а также свежей птице без кожи, рыбы и нежирных кусков мяса, сокращение потребления ресторанной еды, отсутствие солонки на обеденном столе.
А актриса и телеведущая Лариса Гузеева также столкнулась с проблемами со здоровьем, а именно – с травмой. Так, сообщается, что артистка сломала ногу.
«Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу. Дурная я баба», — приводит utro.media сообщение Гузеевой.
Ранее врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева заявляла, что тем, кто следит за фигурой, рекомендуется есть не более двух блинов в день. Желательно делать то в первую половину дня.
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Мелисса Тимофеева