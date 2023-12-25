Диетолог Журавлева: Качественные пельмени способствуют похудению

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что качественные пельмени способствуют ускоренному метаболизму и даже похудению благодаря содержащимся в них ферментам и минералам.
«Если тесто и мясо высокого качества, то там немало полезных веществ: волокон, минералов и ферментов, которые помогают скинуть лишние килограммы. Хорошие пельмени помогут улучшить и естественный метаболизм», – пояснила в беседе с Общественной Службы Новостей Журавлева.Она добавила, что самыми качественными пельменями являются те, что слеплены самостоятельно, а «современные магазинные пельмени – это всегда киндер-сюрприз», поскольку их подлинный состав остаётся неизвестным.
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