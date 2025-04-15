Диетолог раскрыл неожиданный источник смертельной дозы соли, которую россияне получают ежедневно

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Специалисты утверждают, что избыток соли может привести к ухудшению здоровья, повышению давления, плохой работе почек и сердца. Но при этом соль необходима организму. Как быть?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что в соли самое опасное — наличие натрия, который является вредным компонентом и вызывает неблагоприятные последствия.
По его словам, рекомендации по употреблению соли постоянно обновляются, потому что с каждым годом всё больше и больше доказательств, что соль повинна во многих болезнях цивилизации.
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«Обычная белая соль — это натрий и хлор, а в диетической соли (гималайская розовая, йодированная, каменная, поваренная) натрий в составе заменяется на калий — в этом разница», — сказал эксперт.
По его словам, рекомендации по употреблению соли постоянно обновляются, потому что с каждым годом всё больше и больше доказательств, что соль повинна во многих болезнях цивилизации.
«Нормы употребления соли регулярно уменьшаются. В разных странах они разные, а вообще от 5 до 2 граммов соли в сутки, не более. Но важно понимать, что значительную часть соли мы получаем не из солонки, а из полуфабрикатов. Мы ее там даже не чувствуем, а она есть. Поэтому будьте осторожны», — предупредил Бобровский.
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Анастасия Панченко