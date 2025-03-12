Диетолог раскрыла пользу и опасность желтого низкокалорийного фрукта

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Ананас — это фрукт, который растет на низких кустах, преимущественно в жарком климате. Специалисты утверждают, что употребление это фрукта полезно по многим причинам.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что в ананасе много полезных для организма веществ.
Также, по словам диетолога, в ананасе есть фермент, который хорошо расщепляет белок и обладает противовоспалительным свойством. Однако Соломатина добавила, что на голодный желудок ананас употреблять опасно: он может начать переваривать слизистую.
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«В ананасе много витамина С, который необходим для иммунной системы, есть каротиноиды, то есть предшественники витамина А. Это даёт ему возможность бороться с заболеваниями, поскольку вирусы садятся на слизистую, а она, благодаря витамину А, быстрее обновляется. Еще там есть витамины группы В, калий и магний — это укрепляет сердечно-сосудистую систему и понижает артериальное давление, успокаивает», — объяснила эксперт.
Также, по словам диетолога, в ананасе есть фермент, который хорошо расщепляет белок и обладает противовоспалительным свойством. Однако Соломатина добавила, что на голодный желудок ананас употреблять опасно: он может начать переваривать слизистую.
«Людям с гастритом, язвой, повышенной кислотностью не рекомендуется есть ананасы. Это будет удар по больному кислотой. Беременным нельзя увлекаться ананасами тоже, это может вызвать сокращение матки. А здоровому человеку лучше употреблять этот фрукт после еды в качестве десерта», — сообщила она.
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Анастасия Панченко