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Эндокринолог раскрыла, чем чревато чрезмерное употребление протеиновых батончиков

Врач Калмурзина: чрезмерное употребление протеиновых батончиков мешает худеть
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Чрезмерное употребление протеиновых батончиков и фитнес-печенья мешает нормальному процессу похудения. Об этом заявила врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Калмурзина. По ее словам, эти продукты позиционируют как удобный перекус, но людям с лишним весом в целом нежелательно устраивать промежуточные приемы пищи.
«Оптимальным вариантом для них является трехразовое питание. Оно удобно в плане контроля суточной калорийности рациона и уровня сахара в крови. Человек не переедает, но и не испытывает постоянного чувства голода. При этом сбалансированные завтрак, обед и ужин прекрасно закрывают потребность организма в необходимых питательных веществах, витаминах и микроэлементах», — пояснила врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь врач-педиатр Елена Алексенцева раскрыла ключевой фактор, влияющий на физические и психическое здоровье человека. В разговоре с «Известиями» специалист подчеркнула, что таким условием является соблюдение режима дня с засыпанием до 23:00 и оптимальным сном от 7 до 9 часов. Она также обратила внимание на важность сбалансированного питания, физической активности и нормального водного режима.
«Исследования показывают, что правильно организованный распорядок существенно улучшает работу нервной системы, оптимизирует функционирование внутренних органов, улучшает качество сна и повышает эффективность распределения времени», — поделилась педиатр.
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Стало известно, в каком российском ресурсе остро нуждаются США
Эксперт Мейнхард: США остро нуждаются в российском обогащенном уране
06 марта 2025, 16:49

Фото: istockphoto/Antoine2K

США остро нуждаются в российском обогащенном уране, так как РФ является крупнейшим игроком на этом рынке, контролируя более 40% мировых мощностей по обогащению урана. Об этом заявил один из руководителей инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. По его мнению, Штаты, Франция и Британия пытаются создать свои обогатительные мощности, но на их полноценный запуск уйдут годы.
«В ближайшие годы США будут нуждаться в обогащенном уране, а не в сырье. Это делает их зависимыми от поставок из России, которая, в свою очередь, рассматривает Штаты как важный рынок сбыта. <…> У России нет проблем со спросом на обогащенный уран, поскольку он растет со стороны дружественных стран. При этом США и Европа в ближайшие годы останутся зависимыми от российских поставок», — пояснил Мейнхард в разговоре с «Известиями».
В то же время старший преподаватель Университета «Синергия» Кирилл Щербаков обратил внимание на другой важный аспект российско-американских отношений. В беседе с «Газетой.Ru» экономист подчеркнул, что, если США снизят импорт из Канады и Мексики из-за торговых войн, то Россия может занять эти ниши в области металлов, удобрений и леса. По его словам, Москва должна не упустить окно возможностей, чтобы расширить свое влияние на энергетические рынки.
России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках металлов, удобрений, лесоматериалов при снижении США импорта из Канады и Мексики. Китай, которому нужны новые рынки из-за американских тарифов, станет активнее сотрудничать с Россией, увеличивая инвестиции и торговлю, а это влечет за собой рост цен на нефть и газ в долгосрочной перспективе», — поделился эксперт.
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RT: в Молдавии готовят показательную расправу над пророссийской оппозицией
06 марта 2025, 16:43

Фото: iStock/simpson33

Власти Молдавии готовят показательную расправу над лидерами оппозиции, которые выступают за восстановление отношений с Россией. Об этом сообщает RT.
Изданию стало известно, что молдавский суд в эту пятницу, 7 марта, намерен приговорить к лишению свободу депутатов парламента Ирину Лозован и Александра Нестеровского, опираясь на сфабрикованные дела.
«Лидеры партии «Возрождение», входящей в оппозиционный блок «Победа», известны своей пророссийской позицией и выступают против евроинтеграции. Подобные дела в республике рассматривают в ускоренном порядке, чтобы избавиться от лидеров оппозиции до парламентских выборов, которые пройдут в этом году», — отмечает RT.
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Лавров: Россия не допустит размещения войск НАТО на Украине
06 марта 2025, 16:29

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не видит вариантов компромиссного решения по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз озвучил позицию России по указанному вопросу во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимабве Амоном Мурвирой, сообщает РИА Новости.

«Места для компромисса мы не видим», — однозначно и твёрдо сказал Лавров.

Он отметил, что сама цель данной дискуссии — откровенно враждебная, и союзники России этого не скрывают. Западные страны не будут согласовывать условия мирного урегулирования конфликта при условиях размещения миротворческого контингента на Украине.

В феврале издание The Wall Street Journal писало, ссылаясь на источники, что Франция и Великобритания обсуждают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

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Британская Daily Mail назвала телеведущую Скабееву «железной куклой Путина»
06 марта 2025, 15:59

Ольга Скабеева (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

«Железной куклой Путина» окрестило британское издание Daily Mail известную российскую телеведущую Ольгу Скабееву. На ТВ она вместе с мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» и находится под многочисленными санкциями «за пропаганду».
В опубликованном изданием материале говорится, что «железная кукла Путина» угрожала Даунинг-стрит (улица, на которой находится резиденция премьер-министра Великобритании, в десяти минутах ходьбы от здания парламента и Букингемского дворца - прим. ред.) ядерной атакой и наслаждалась тем, что Трамп «не предъявляет России требований» и принуждает Украину к компромиссу.

Статья ссылается на публикацию Скабеевой в Telegram, которой она отреагировала на призыв главы офиса президента Украины Андрея Ермака к России немедленно прекратить обстрелы Украины, если Москва заинтересована в завершении конфликта.

В 2022 году в апрельском выпуске программы «60 секунд» Скабеева показала карту с обозначенным подлетным временем ракет комплекса «Сармат» до европейских городов — 202 секунды.

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#telegram
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Песков назвал выступление Макрона с «обращением к нации» неточным и конфронтационным
Песков: Заявления Макрона говорят о желании Франции продолжения войны на Украине
06 марта 2025, 15:35

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обширным и витиеватым обращением к согражданам, суть которого сводилась к якобы угрозе, которую представляет собой Россия, и необходимости этой угрозе противостоять. Заявления французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прежде всего он отметил, что речь Макрона вряд ли можно воспринять как выступление главы государства, который мечтает о мире. Его постоянные упоминания каких-то неведомых угроз, вооружений, перевооружений и противостояний свидетельствуют как раз об обратном: Франция больше думает о продолжении военных действий, высказал своё мнение представитель Кремля.

Макрон также говорил, что Россия стала угрозой для Франции и всей Европы «на земле, на море, в воздухе и даже в киберпространстве». Причём, по словам французского лидера, РФ продолжает «постоянно перевооружаться».

«При всем уважении, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал», — заметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Макрон ничего не сказал о законных правах и озабоченности России в этой связи, и необходимости для России принимать адекватные ответные меры. В целом выступление главы французской республики носило откровенно конфронтационный характер, заключил Дмитрий Песков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв высказался о выступлении Макрона перед народом Франции ещё ​более определённо. Он назвал заявления президента республики «маниакальными».

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