Эндокринолог раскрыла, чем чревато чрезмерное употребление протеиновых батончиков

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Чрезмерное употребление протеиновых батончиков и фитнес-печенья мешает нормальному процессу похудения. Об этом заявила врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Калмурзина. По ее словам, эти продукты позиционируют как удобный перекус, но людям с лишним весом в целом нежелательно устраивать промежуточные приемы пищи.
«Оптимальным вариантом для них является трехразовое питание. Оно удобно в плане контроля суточной калорийности рациона и уровня сахара в крови. Человек не переедает, но и не испытывает постоянного чувства голода. При этом сбалансированные завтрак, обед и ужин прекрасно закрывают потребность организма в необходимых питательных веществах, витаминах и микроэлементах», — пояснила врач в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь врач-педиатр Елена Алексенцева раскрыла ключевой фактор, влияющий на физические и психическое здоровье человека. В разговоре с «Известиями» специалист подчеркнула, что таким условием является соблюдение режима дня с засыпанием до 23:00 и оптимальным сном от 7 до 9 часов. Она также обратила внимание на важность сбалансированного питания, физической активности и нормального водного режима.
«Исследования показывают, что правильно организованный распорядок существенно улучшает работу нервной системы, оптимизирует функционирование внутренних органов, улучшает качество сна и повышает эффективность распределения времени», — поделилась педиатр.Читайте также:
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