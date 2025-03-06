Диетолог раскрыла, как продукты питания влияют на характер и эмоции человека

Фото: iStock/Anton Skripachev
Великий пост — это важный период в жизни христиан. В это время люди соблюдают диету, однако Святые Отцы уверяют, что важнее — очистить сердце. Как тело связано с внутренними ощущениями?
Диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что Великий пост — это не просто ограничения себя в белке и других источниках питания, но и духовное очищение.
Она порекомендовала тем, кто решил пройти «достойный путь поста», выбрать те продукты, которые будут поддерживать работоспособность, здоровье и энергию.
Читайте также:
Эндокринолог раскрыла, чем чревато чрезмерное употребление протеиновых батончиков
Эксперт рассказала секрет сохранения полезных свойств в замороженных продуктах
Диетолог раскрыла, что поможет избежать ожирения
«Это управление собственными здоровьем и сознанием. То есть нужно упразднить гнев, быть более терпимым. А диета здесь тоже имеет значение, потому как пресыщение некоторыми продуктами питания — сладким, солёным, острым — делают человека несдержанным. Ещё сдержанностью управляют алкогольные напитки», — объяснила эксперт.
Она порекомендовала тем, кто решил пройти «достойный путь поста», выбрать те продукты, которые будут поддерживать работоспособность, здоровье и энергию.
«Пресыщение в питании меняет характер человека: формирует агрессию, депрессивное состояние. Отказавшись от некоторых продуктов, человек учится управлять собственными эмоциями и привычками», — сказала Королева.
Читайте также:
Эндокринолог раскрыла, чем чревато чрезмерное употребление протеиновых батончиков
Эксперт рассказала секрет сохранения полезных свойств в замороженных продуктах
Диетолог раскрыла, что поможет избежать ожирения
Анастасия Панченко