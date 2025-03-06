Диетолог раскрыла, как продукты питания влияют на характер и эмоции человека

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов поделился тремя важными советами, которые помогут россиянам при покупке квартиры в 2025 году. Первый — не брать жилье в рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года ставки по ипотеке, скорее всего, все еще будут держаться на довольно высоком уровне.