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Диетолог раскрыла, как продукты питания влияют на характер и эмоции человека

Диетолог Королева: сладкое и соленое делают человека несдержанным в эмоциях
Фото: iStock/Anton Skripachev

Фото: iStock/Anton Skripachev

Великий пост — это важный период в жизни христиан. В это время люди соблюдают диету, однако Святые Отцы уверяют, что важнее — очистить сердце. Как тело связано с внутренними ощущениями?
Диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что Великий пост — это не просто ограничения себя в белке и других источниках питания, но и духовное очищение.

«Это управление собственными здоровьем и сознанием. То есть нужно упразднить гнев, быть более терпимым. А диета здесь тоже имеет значение, потому как пресыщение некоторыми продуктами питания — сладким, солёным, острым — делают человека несдержанным. Ещё сдержанностью управляют алкогольные напитки», — объяснила эксперт.

Она порекомендовала тем, кто решил пройти «достойный путь поста», выбрать те продукты, которые будут поддерживать работоспособность, здоровье и энергию.

«Пресыщение в питании меняет характер человека: формирует агрессию, депрессивное состояние. Отказавшись от некоторых продуктов, человек учится управлять собственными эмоциями и привычками», — сказала Королева.

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Названы города с самым высоким ростом цен на вторичное жилье
Самые высокие цены на вторичное жилье установились в Москве, Петербурге и Казани
06 марта 2025, 16:59

Фото: iStock/yavorskiy

Городами-миллионниками с самыми высокими ценами на вторичное жилье стали Москва, Санкт-Петербург, Казнь, Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Яндекс Недвижимости».
При этом Казань, как отмечается, заняла первое место по увеличению цен на вторичном рынке недвижимости — 1,9% роста за февраль. Вместо со столицей Татарстана в тройке лидеров оказались Воронеж и Челябинск — 1,5% и 1,3% роста соответственно.
«Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Повышение ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами», — поделился с изданием коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
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Риелтор раскрыл три важных секрета о покупке квартиры в 2025 году
Риелтор Сырцов: не стоит брать квартиру в рассрочку с переходом в ипотеку на год
06 марта 2025, 16:41

Фото: iStock/Rawpixel

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов поделился тремя важными советами, которые помогут россиянам при покупке квартиры в 2025 году. Первый — не брать жилье в рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года ставки по ипотеке, скорее всего, все еще будут держаться на довольно высоком уровне.
«Во-вторых, не стоит покупать квартиру в комплексе с существенной (свыше года) задержкой сроков ввода, даже если девелопер предлагает крупный дисконт. Иначе есть риск стать обманутым дольщиком. И, наконец, в-третьих, рекомендую приобретать апартаменты офисного, а не гостиничного назначения, так как власти Москвы сейчас ведут активную борьбу с данным форматом недвижимости», — посоветовал риелтор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время карьерный консультант Ильгиз Валинуров усомнился в сообщениях о том, что сдавать жилье в аренду оказалось в 6 раз выгоднее, чем вести бизнес — почти 33%-ный рост доходов рантье против 5,3% у обычных предпринимателей. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что при высокой доходности сдачи жилья в аренду не стоит забывать высоком пороге входа, долгом сроке окупаемости и дополнительных расходах, которые могут существенно снизить прибыльность.
«Рост доходов рантье связан с ростом цен на жилье и аренду, это непреодолимая сила. Но давайте относиться к этому по-простому: бизнес по сдаче жилья в аренду — это тоже бизнес. Есть предприниматели, которые специально покупают жилье в ипотеку, делают ремонты и создают управляющие компании под это», — поделился консультант.
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Редакция NEWS.ru получила «кнопку Дзена» за полмиллиона подписчиков
06 марта 2025, 16:36

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Редакция NEWS.ru получила «кнопку Дзена» за полмиллиона подписчиков. Канал сайта на этой платформе существует с лета 2021 года.
Как рассказала главный редактор Ольга Сабурова, следующей целью редакции является Пирамидка, которую вручают за один миллион подписчиков.
«Все это время мы предлагаем контент, отвечающий запросам и ожиданиям широкой аудитории. Это новости, статьи, фото и видео на самые интересные темы. 2024-й — год нашего триумфа. Рекорды по просмотрам, приросту читателей и подписчиков», — поделилась Сабурова, поблагодарив аудиторию и всех, кто поддерживает канал.
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Демоны внутри: Психиатр объяснил, как зарубежные игрушки влияют на психику российских детей
Психиатр Федорович: одна игрушка не может влиять на психику ребенка
06 марта 2025, 15:54

Фото: iStock/Edgar

Зарубежные игрушки навязывают российским детям неправильные ценности, об этом заявила глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Происходит демонизация игрушек, образ доброго героя стал меркнуть. <...> У нас продаётся огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах. Это образы, с которыми растёт ребёнок, а потом мы удивляемся числу детских суицидов», — пояснила она.

Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что связь между игрушками и детскими суицидами есть, однако она не совсем прямая.

«Нужно зайти чуть шире: это целая индустрия. Сначала появляется какая-то игра, приложение, потом появляется мультик, потом игрушка и так далее. То есть это продвижение какой-то идеи, какого-то тренда», — пояснил эксперт.

По его словам, на психику ребенка влияет не одна игрушка, а совокупность.

«Что-то одно повлиять не может. А вот если это комплексный подход: сначала игрушка, потом карнавальные костюмы, потом сайты или ресурсы и так далее. Нельзя говорить, что отдельно взятая игрушка на что-то повлияла. Но говорить о том, что есть некий подход, идея формирования соответствующего депрессивного влияния на детей — однозначно да», — прокомментировал психиатр.

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Начался отбор юнармейцев для участия в военно-патриотическом лагере «Юнармеец»
06 марта 2025, 15:40

Фото: yunarmy.ru

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» объявило о старте конкурсного отбора для участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Военно-патриотический лагерь "Юнармеец"», сообщает пресс-служба организации.
Программа пройдет с 4 по 24 мая 2025 года на базе Всероссийского детского центра «Смена».

К участию приглашаются юнармейцы в возрасте от 14 до 17 лет, проявившие себя в военно-прикладных дисциплинах, военно-спортивных играх, конкурсах, а также в общественной и гражданско-патриотической деятельности.

Отбор проводится в несколько этапов. До 15 марта принимаются заявки и портфолио участников, включающие достижения в юнармейском движении, а также конкурсное задание — видеопрезентацию на тему «Связь поколений».

Дополнительная информация доступна на официальных сайтах «ЮНАРМИИ» и ВДЦ «Смена».

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