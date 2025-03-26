Диетолог рассказал, как выбрать хороший авокадо

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Плод с плотной темно-зеленой кожицей — популярный и востребованный продукт. Он богат полезными жирами, витаминами и минералами. Однако очень важно выбрать хороший продукт.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбирать авокадо.
По его словам, у каждого из фруктов всегда должна быть плодоножка, которую нужно «отковырять» и посмотреть, нет ли там вкраплений.
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«Авокадо должен быть мягким. Мы берем плод, осматриваем его на наличие повреждений (их не должно быть). На нем могут присутствовать потемнения на самой шкурке, шкурка должна быть. Есть еще темный авокадо — коричневато-фиолетовый будто — это такой сорт. Мы берем этот плод, он должен быть упругим, но в то же время легко играть в руке», — поделился эксперт.
По его словам, у каждого из фруктов всегда должна быть плодоножка, которую нужно «отковырять» и посмотреть, нет ли там вкраплений.
«Если там нет черных вкраплений и полностью однородный цвет, то плод можно смело брать. А если мы берем плод твердый, то его лучше погрузить в фольгу и поставить в любое теплое место дома. Либо кинуть буквально на две минутки в горячую воду», — посоветовал диетолог.
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Анастасия Панченко