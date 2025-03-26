«Пищевые премудрости»: Диетолог назвал секрет, который поможет похудеть

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В весенний период диеты пользуются у россиян особенной популярностью, потому что впереди — летний сезон.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что основная проблема в том, что люди пытаются следовать абсолютно мифическим диетам.
По его словам, диета — это не всегда про преодоление, боль и стресс. Это определенного рода условности, которые важно соблюдать.
Он добавил, что также стоит рассмотреть «разнообразные пищевые премудрости» — например, отказ от углеводов за четыре часа до сна.
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«Кто-то не ест шесть часов, кто-то питается только белковыми продуктами, кто-то полностью убирает углеводы. Это сильные перегибы в питании из-за огромного количества информации в интернете в том числе. Но проблема в том, что рецепт, сработавший на конкретном человеке, не всегда соответствует действительности. К тому же, мы не всегда видим трансформацию, через которую человек прошел», — поделился эксперт.
По его словам, диета — это не всегда про преодоление, боль и стресс. Это определенного рода условности, которые важно соблюдать.
«Если мы говорим о структуре питания как о скелете, то здесь самое важное — понимать собственный расход энергии в пространство. Далее добавляем коэффициент активности, определяемся с калорийностью, и уже от этого идем», — сказал диетолог.
Он добавил, что также стоит рассмотреть «разнообразные пищевые премудрости» — например, отказ от углеводов за четыре часа до сна.
«Это один из легких моментов, который вкупе с другими будет давать вам определенного рода результат», — сообщил Пристанский.
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Анастасия Панченко