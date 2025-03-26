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«Пищевые премудрости»: Диетолог назвал секрет, который поможет похудеть

Диетолог Пристанский: отказ от углеводов за 4 часа до сна поможет похудеть
Фото: istockphoto/Kulikova Anna

Фото: istockphoto/Kulikova Anna

В весенний период диеты пользуются у россиян особенной популярностью, потому что впереди — летний сезон.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что основная проблема в том, что люди пытаются следовать абсолютно мифическим диетам.

«Кто-то не ест шесть часов, кто-то питается только белковыми продуктами, кто-то полностью убирает углеводы. Это сильные перегибы в питании из-за огромного количества информации в интернете в том числе. Но проблема в том, что рецепт, сработавший на конкретном человеке, не всегда соответствует действительности. К тому же, мы не всегда видим трансформацию, через которую человек прошел», — поделился эксперт.

По его словам, диета — это не всегда про преодоление, боль и стресс. Это определенного рода условности, которые важно соблюдать.

«Если мы говорим о структуре питания как о скелете, то здесь самое важное — понимать собственный расход энергии в пространство. Далее добавляем коэффициент активности, определяемся с калорийностью, и уже от этого идем», — сказал диетолог.

Он добавил, что также стоит рассмотреть «разнообразные пищевые премудрости» — например, отказ от углеводов за четыре часа до сна.

«Это один из легких моментов, который вкупе с другими будет давать вам определенного рода результат», — сообщил Пристанский.

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Выбитые зубы, секс с верблюдами и ВИЧ: на что готовы девушки на вечеринках шейхов в ОАЭ за 84 миллиона?
26 марта 2025, 12:23

Фото: iStock/SHansche

Каждый год сотни девушек из бедных стран приезжают в Дубай в поисках легких денег, сталкиваясь с ужасными условиями. Дубай стал известен как эскорт-столица мира, где шейхи предпочитают развлекаться с иностранками.
Многие видят красивые фотографии девушек на фоне роскошных машин и небоскрёбов, но немногие знают о том, какой ценой достигается такая жизнь. Подробнее о кошмарных вечеринках в Дубае читайте в материале «Радио 1».

Эскортный бизнес

С 2021 года проблема эскортного бизнеса в Дубае стала широко известна, когда СМИ начали публиковать истории девушек, попавших в эту ловушку.

Российский видеограф Алекс Концов был осуждён за публикацию видео с обнажёнными девушками в Дубае, что привлекло внимание к тому, как шейхи заманивают моделей под предлогом роскошного отдыха и щедрых вознаграждений.

Фото: iStock/SHansche

Обычно рекрутеры ищут девушек из бедных стран, включая СНГ, предлагая им «увлекательные» поездки с обещаниями анонимности и конфиденциальности.

Отвратительные развлечения

«Порта Потти» — это вечеринка, на которой дубайские шейхи устраивают шокирующие и отвратительные развлечения. Хайп вокруг неё появился недавно, но первые приглашения зарубежным моделям начали рассылать ещё в 2016 году.

На таких мероприятиях девушек заставляют участвовать в ужасных действиях с экскрементами, а также подвергают насилию, включая жестокие травмы. Название вечеринки связано со словом «potty», что означает «ночной горшок».

Девушек принуждают к участию в непристойных действиях с животными, такими как верблюды или ослы. Им выбивают зубы (с возможностью восстановления и компенсации — в лучшем случае), ломают конечности, позвоночник и ребра.

Фото: iStock/Diamond Dogs

Секс с двадцатью мужчинами

Девушка из Нигерии поделилась шокирующей историей о том, как оказалась на «бирже» для удовлетворения экстравагантных желаний шейхов. По её словам, эти богатые мужчины, уставшие от повседневной жизни и недовольные своими женами, готовы платить любые суммы за исполнение своих самых безумных фетишей.

«Я была достаточно смелой, чтобы согласиться на это», — признаётся она.

Её «работа» заключалась в том, чтобы участвовать в насильственных актах с двадцатью представителями дубайской знати одновременно, за что она получила внушительное вознаграждение по меркам Нигерии. В своих откровениях она рассказала, что подвергалась унижению, включая испражнения.

Развлечения, которые выходят за рамки человеческого понимания

Блогерша из России, известная под псевдонимом Лера, считает, что для этих богатых мужчин девушки выступают своего рода «аниматорами», развлекающими их в самых необычных и порой жестоких формах. По её словам, такие «развлечения» выходят за рамки человеческого понимания — трудно представить, насколько нужно быть пресыщенным жизнью, чтобы утратить человеческий облик и увлекаться подобным.

Лера отмечает, что шейхи часто имеют склонность к несовершеннолетним и не используют средства защиты от ВИЧ, заставляя девушек принимать гормональные противозачаточные препараты. Процесс приглашения в эскорт может занять от недели до шести месяцев — её собственное приглашение пришло через 14 дней.

Если девушка решит отказаться, это не станет концом света, просто двери в мир эскорта для неё закроются — и, возможно, это к лучшему. Однако стоит отметить, что о фетишах шейхов предупреждают далеко не всегда, что добавляет еще больше неопределенности в этот мрачный бизнес.

Фото: iStock/VladOrlov

Оторванные волосы на полу, запёкшаяся кровь на матрасах, разорванная мебель

История украинской модели Марии Ковальчук — это печальная и тревожная иллюстрация мрачной стороны гламурной жизни в Дубае. Девушки, попадающие в руки агентств, зачастую теряют свои права и становятся марионетками, жертвами садистских наклонностей богатых мужчин. Судьбы тех, кто становится жертвой насилия и не получает обещанной оплаты, остаются в тени, и можно только догадываться о том, насколько они трагичны. В «тёмном Интернете» можно найти ужасающие видео, показывающие издевательства и беспорядок, царящий после оргий — оторванные волосы на полу, запёкшаяся кровь на матрасах, разорванная мебель и отвратительный хаос вокруг.

К сожалению, похоже, что именно на подобной вечеринке оказалась и Мария Ковальчук. Она отмечала свой день рождения в компании дубайских шейхов, и, вероятно, именно такой «подарок» ей преподнесли. С 11 марта связь с ней прервалась. Последний её звонок был маме, когда она сообщила, что двое незнакомых мужчин везут её куда-то. Модель отменила рейс в Таиланд, и спустя неделю её нашли в дубайской больнице с переломами ног и другими серьезными травмами. Она не может говорить, сейчас за её жизнь борются врачи.

Мария Ковальчук (фото: Instagram*@ae3marylu)

Условия секс-рабства и участие в садистских практиках наносят серьезный ущерб ментальному здоровью, приводя к депрессии и потере желания жить. Это трагедия, которая затрагивает людей независимо от их происхождения и финансового положения.

Сколько можно заработать на Porta Potty в Дубае

Девушки, попавшие в сферу Porta Potty, зарабатывают разными способами. Анонимная нигерийка, общавшаяся с African Insider, смогла получить 40 тысяч долларов за два дня, что составляет около 3 миллионов рублей.

Средняя стоимость услуг девушек из СНГ составляет примерно 50 тысяч долларов, что ближе к 4 миллионам рублей. Однако встречаются и случаи «демпинга», когда сумма снижается до 10 тысяч долларов, то есть около миллиона рублей.

Наибольшую ценность представляют американки и европейские женщины, за которых могут заплатить до миллиона долларов — это около 84 миллионов рублей. В некоторых случаях оплата осуществляется не деньгами, а дорогими аксессуарами, такими как сумочки.

Фото: iStock/frantic00

Девушки, попадая в сферу услуг, иногда не осознают, на что идут, особенно если агентства не честны в своих предложениях. Многие из них сталкиваются с насилием и недоплатами, особенно африканки и женщины из СНГ. Важно помнить, что обвинять их в наивности или сочувствовать — это личный выбор каждого, но главное, чтобы никто из близких не оказался в подобной ситуации.

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*запрещён в РФ.
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Стало известно, какие продукты чаще всего покупают россияне
Исследование: россияне чаще всего покупают чипсы, мясо и молоко
26 марта 2025, 12:21

Фото: istockphoto/VLG

Россияне чаще всего покупают чипсы, мясную продукцию и молочку. К соответствующим выводам пришло исследование NTech. Четвертое место в топе заняли соки, а пятое — сосиски и вареные колбасы.
«При этом бренды детского питания стремительно ворвались в топ-10. На восемь позиций взлетела и курица одного из популярных брендов, а энергетические напитки уже два года пользуются большим спросом у россиян и стабильно занимают девятое место рейтинга», — пишут «Известия», изучившие итоги исследования.
Вместе с тем аналитики «Выберу.ру» выяснили, что количество россиян, которые покупают на маркетплейсах ненужные им вещи, выросло вдвое в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Как отмечает «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса, 38% респондентов признали, что стали покупать куда больше вещей в интернете, которые на самом деле им не нужны. Треть опрошенных заявили, что не заметили разницы в количестве подобных вещей, а оставшиеся указали, что и вовсе поменяли свое отношение к покупкам в сети и стали тратиться на них куда реже.
«К бесполезным онлайн-покупкам 34% опрошенных россиян отнесли китайскую одежду по низким ценам, которая на фото выглядит лучше, чем в реальности. В то же время 25% опрошенных признались, что почти никогда не используют сувениры и декоративную посуду, приобретенные из-за красивого принта. 14% не пользуются косметикой и парфюмерией», — говорится в материале.
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Автоэксперт поделился советами, как правильно выбирать шины
Автоэксперт Корнев: при покупке шин нужно смотреть на дату производства
26 марта 2025, 12:16

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

При покупке новых шин важно смотреть на дату производства, указанную на боковине, так как даже свежая резина может оказаться непригодной из-за неправильного хранения на складе. Об этом заявил глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, из-за долгого и неправильного хранения резина высыхает, теряет эластичность и покрывается небольшими трещинами, что делает ее непригодной и даже опасной.
«Поэтому самый главный совет — всегда осматривайте шины перед покупкой и старайтесь выбирать максимально «свежие» экземпляры — год, максимум два с момента производства до продажи. Дата производства указана на боковине ближе к диску — четыре цифры в овале. Первые две обозначают неделю производства, вторые две указывают на год, то есть покрышки с цифрами 0224 сделаны в феврале 2024 года», — пояснил автоэксперт в беседе с «Известиями».
В свою очередь эксперт Роскачества, член Общественного совета при Росстандарте Андрей Васильев поделился другими советами по подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону. В разговоре с RT специалист указал на необходимость проверить днище и кузов автомобиля на предмет коррозии, оценить состояние патрубков под капотом, которые из-за перепада температур могли покрыться трещинами и износиться. Также он посоветовал сменить щетки дворников у машины, проверить аккумулятор и кондиционер.
«В специализированном центре заправят кондиционер хладагентом, а также проверят состояние трубок, по которым подается хладагент. Там же помогут повести досмотр радиатора на наличие повреждений», — поделился эксперт.
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Психолог назвала пять признаков жертвы мошенников
Психолог Никишина перечислила пять признаков, присущих жертве мошенников
26 марта 2025, 12:10

Фото: iStock/fizkes

Жертвами мошенников чаще всего становятся люди, обладающие пятью характерными признаками. К ним относятся пожилой возраст, высокий уровень доверчивости, большая утомляемость, личная заинтересованность и сниженная критичность. Об этом заявила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, психолог Вера Никишина.
«Не ведите диалоги с теми, кого вы не знаете. Лучше засомневаться и не получить важную информацию, чем оказаться вовлеченным в мошенническую схему. Дистанция во времени и пространстве — лучший оберег от мошенников. Когда по телефону кто-то представляется официальным лицом, ничто не мешает извиниться и, сделав даже необоснованную паузу, найти нужный контакт на официальном сайте и сделать звонок на горячую линию», — посоветовала врач в беседе с «Газетой.Ru».
Похожего мнения придерживается и общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, отметивший особенную уязвимость пенсионеров и людей, доверяющих представителям различных служб. В разговоре с RT специалист рассказал о новой схеме мошенников, связанной с якобы установкой нового кода от домофона.
«Жителям звонят якобы сотрудники управляющей компании и сообщают о предстоящей замене двери в подъезде. Далее злоумышленники уточняют, сколько электронных ключей потребуется, предлагают оформить запасные за дополнительную плату и отправляют на телефон «персональный код домофона», — поделился эксперт, добавив, что на самом деле код не имеет отношения к домофону, а используется для сброса паролей от аккаунтов.
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«Резкое снижение»: экономист рассказал, как изменятся цены на ранние овощи и фрукты
Экономист Холод: овощи старого урожая достигли ценового пика, ожидается снижение
26 марта 2025, 11:58

Фото: iStock/Minerva Studio

Овощи и фрукты старого урожая на сегодняшний день достигли пика своих цен, в скором времени ожидается снижение их стоимости, так как появится конкурент в виде молодой продукции. Об этом заявил бывший министр сельского хозяйства РТ, экономист Леонид Холод в беседе с «Татар-информом».
По его словам, сезонная продукция по началу будет очень дорогой, но позже начнет падать в цене. Мясо птицы будет сохранять стабильные цены, дорожая лишь в рамках инфляции, так же как крупы и куриные яйца.
«Говядина потихоньку растет в цене, но она превратилась в продукт, который не сильно покупают, потому что она очень высока в цене. По свинине баланс, цена будет примерно такой же. Масло сливочное и молоко — цены на них зависят от объемов производства, а оно у нас недостаточное», — поделился прогнозом эксперт.
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