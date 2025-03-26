Врач объяснила, почему мы так любим жирную еду

Многие люди годами лечат простуду по весне, не догадываясь, что на самом деле у них проявляется аллергическая реакция на цветение. Отличительные симптомы, которые помогут отличить инфекцию от аллергии — чихание, зуд в носу и покраснение глаз. Об этом заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок, отметив, что самый эффективный способ определения источника аллергии — риноцитограмма.