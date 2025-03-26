Врач объяснила, почему мы так любим жирную еду

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Любовь людей к жирной пище обусловлена большими выбросами дофамина при ее употреблении, которые, в свою очередь, продиктованы эволюционными процессами. Об этом заявила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. По ее словам, суровые условия жизни далеких предков вынуждали их отдавать предпочтение сытной и калорийной пище.
«Кроме сильной дофаминовой стимуляции, жиры — мощные усилители вкуса. Жир усиливает вкусовые ощущения, стимулируя рецепторы на языке и во рту. В результате мы получаем гораздо больше удовольствия от еды. Также не стоит забывать о культурном факторе. Традиционная славянская кухня исторически богата жирными блюдами — сметана, сало, сливочное масло», — пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В то же время психолог Юлия Воробьева обратила внимание, что переедание и появление лишнего веса у человека может быть связано с непринятием себя и серьезным стрессом. В разговоре с «Известиями» специалист указала, что проблемы избыточной массы тела кроются в метапозиции «ребенок». По ее словам, лишний вес набирается из-за желания казаться больше и «иметь вес» в обществе.
«В случае непринятия себя набор лишнего веса — это попытка компенсировать психологический дискомфорт, повысить свою значимость и привлечь внимание за счет увеличения размеров. При этом человек может сравнивать себя с другими людьми, не понимать своих ценностей, зависеть от оценки других», — отмечает издание.Читайте также:
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