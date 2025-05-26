Диетолог рассказала, почему лучше избегать набора веса в отпуске

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В отпуске большинство из нас хочет отдохнуть и насладиться свободным временем, включая возможность вкусно поесть.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» предупреждает, что идеальным вариантом было бы избежать набора лишнего веса.
По словам специалиста, каждый набор веса и его снижение сопровождается потерей тощей массы, то есть мышц. А чем меньше мышечной массы, тем ниже обмен веществ и выше риск набрать вес в дальнейшем.
Павлюк также отметила, что поездки в более жаркие страны могут стать стрессом для организма.
По ее словам, исследования показывают, что во время поездок или длительных праздников люди в среднем прибавляют около двух килограммов.
Несмотря на это, диетолог не одобряет прибавку веса и советует, если лишние килограммы все же появились, не садиться на строгую диету. Вместо этого стоит просто немного сократить калорийность рациона.
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«Мы едем плавать и гулять, и можно ездить и не набирать вес», — отметила она.
По словам специалиста, каждый набор веса и его снижение сопровождается потерей тощей массы, то есть мышц. А чем меньше мышечной массы, тем ниже обмен веществ и выше риск набрать вес в дальнейшем.
Павлюк также отметила, что поездки в более жаркие страны могут стать стрессом для организма.
«На смену режима, алкоголь и переедание организм реагирует набором веса», — пояснила она.
По ее словам, исследования показывают, что во время поездок или длительных праздников люди в среднем прибавляют около двух килограммов.
Несмотря на это, диетолог не одобряет прибавку веса и советует, если лишние килограммы все же появились, не садиться на строгую диету. Вместо этого стоит просто немного сократить калорийность рациона.
«Эти 2 килограмма человек может потерять за 3-4 недели», — заключила она.
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Дарья Осипова