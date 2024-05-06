Диетолог раскрыл, к каким болезням может привести интервальное голодание

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Сегодня отмечается Международный день против диеты. Этот день празднуется для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и особенно указать на концепции диет, которые часто ущербно влияют на здоровье и самооценку человека. Диетологи утверждают, что диета не должна быть связана с жесткими запретами и ограничениями. Люди должны фокусироваться на выборе пищи, которая является полноценной, питательной и вкусной.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» напомнила, что есть общие рекомендации по питанию, групповые диетотерапии, популярные диеты и индивидуальные.
Также врач рассказала, почему люди, прекращая диеты, набирают свои килограммы обратно.
По словам специалиста, люди набирают вес из-за избытка калорий, причём у каждого человека по-своему организм «ломается» в разных местах.
Также диетолог напомнила про излюбленное всеми интервальное голодание и объяснила, к каким последствиям оно может привести.
В завершении беседы Наталья Павлюк напомнила, что индивидуальный план питания составляется лечащим нутрициологом или диетологом, однако в голове всегда следует держать общий, известный всем план: три основных приема пищи и несколько перекусов.
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Также врач рассказала, почему люди, прекращая диеты, набирают свои килограммы обратно.
«У большинства людей сама диета — психологически не очень приятный фактор. Для организма это не приносит никакой пользы, потому что выбираются популярные диеты, которые не сбалансированы, там не хватает питательных веществ и калорийности. То есть, по сути, такая диета ухудшает ситуацию. Главное здесь — пищевые привычки. Если не происходит смены пищевых привычек, если человек не знакомится с продуктами питания, то он потом опять набирает вес», — сказала эксперт.
По словам специалиста, люди набирают вес из-за избытка калорий, причём у каждого человека по-своему организм «ломается» в разных местах.
Также диетолог напомнила про излюбленное всеми интервальное голодание и объяснила, к каким последствиям оно может привести.
«То, что в России называется интервальным голоданием, — есть только шесть или восемь часов, а остальное время не есть — это как раз-таки не имеет под собой практически никаких обоснований. Это нагрузка для организма. Ко мне приходили лечиться люди, сидевшие на интервальном голодании, с камнями в желчном пузыре и проблемами с ЖКТ. Это последствия вот такого режима», — отметила собеседница.
В завершении беседы Наталья Павлюк напомнила, что индивидуальный план питания составляется лечащим нутрициологом или диетологом, однако в голове всегда следует держать общий, известный всем план: три основных приема пищи и несколько перекусов.
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Анастасия Бондарева