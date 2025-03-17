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Диетолог Павлюк назвала отличия зелёной гречи от обычной

Диетолог Павлюк: в зеленой гречке больше витамина В и антиоксидантов
Фото: iStock/rezkrr

Фото: iStock/rezkrr

17 марта — праздник гречневой каши. Гречка считается одной из любимых круп у россиян. Особенную популярность сейчас набирает зеленая гречка, но в чем ее отличие от обычной?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что зеленая гречка отличается от обычной сохраненным витаминов B и антиоксидантами.

«Зелёная гречка и наша обычная гречка — это одно и то же. Просто обычная — обжаренная, она лучше и дольше хранится. А зеленая является необработанной, и там больше сохраняется витамина В1, антиоксидантов», — пояснила эксперт.

По ее словам, при готовке зелёная гречка быстрее теряет свою форму и превращается в «месиво».

«Молочную кашу из зеленой гречки у меня не получалось приготовить, потому что не тот вкус. Ее лучше использовать в качестве гарнира или добавлять в холодные блюда. Это менее обработанный вид гречки, потому сохраняет больше полезных свойств, но глобальной разницы нет», — объяснила диетолог.

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«Я рад вернуться домой»: Павел Дуров вышел на связь после того, как уехал из Франции
Павел Дуров подтвердил, что покинул Францию и находится в Дубае
17 марта 2025, 14:57

Павел Дуров (фото: Telegram @durov)

Павел Дуров более полугода находился в вынужденном заточении во Франции. 40-летний бизнесмен покинул страну сразу же, как только получил разрешение на это.
Создатель мессенджера Telegram находится под следствием во Франции. Ему запрещали покидать страну, однако в конце прошлой неделе судья снял эти ограничения. В субботу Дуров прилетел в Дубай, где базируется его компания.

Напомним, что помимо гражданства России и Франции, Дуров имеет паспорт Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В понедельник бизнесмен вышел на связь и подтвердил, что покинул Францию.

«Я вернулся в Дубай после того, как провёл несколько месяцев во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но я рад вернуться домой. Я хочу поблагодарить следственных судей за то, что они позволили этому случиться, а также моих юристов», – подчеркнул Дуров.
Также создатель популярного мессенджера выразил благодарность поклонникам, которые поддерживали его на протяжении всего времени заключения.

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«Пришло время избирать депутатов без диагноза»: Нина Останина ответила калужскому депутату за призыв носить мини-юбки
NEWS.ru: Останина призвала депутата Руденко работать, а не заглядывать под юбки
17 марта 2025, 14:44

Нина Останина (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала слова депутата из Калужской области Евгения Руденко, который призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России».
Парламентарий призвала чиновника заниматься исполнением своих полномочий вместо того, чтобы заглядывать под женские юбки. Останина отметила, что заявление Руденко было сделано исключительно с целью хайпа.

«И если для калужского депутата сегодня главное – это длина юбок, для меня главное – размер извилин у него в голове. Не хочется никого обижать, но я была в Калуге, была в 45 школе и видела состояние педагогического коллектива», – подчеркнула Останина в беседе с NEWS.ru.
Депутат также добавила, что по всей видимости пришло время избирать депутатов, которые «не имеют какого-то диагноза».

Также ситуацию прокомментировал зампред того же комитета Госдумы Виталий Милонов, который назвал заявления депутата «игрой гормонов». Он подчеркнул, что такую инициативу бессмысленно обсуждать всерьёз, поскольку подобные предложения могут озвучивать лишь в шутку стендап-комики.

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#виталий милонов
#девушка
#одежда
#калужская область
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Синоптик Шувалов рассказал, когда Москву покинут холода
Синоптик Шувалов: к концу недели в Москве будет плюсовая температура
17 марта 2025, 13:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сегодня столицу и область накрыл снегопад. Люди снова надевают теплые шапки и пуховики, а вопрос о приходе весны и тепла как никогда актуален.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что снег и похолодание в Москве и области продлятся до четверга.

«В четверг уже ожидается повышение температуры и, может быть, обойдется без ночных и утренних морозов. Нулевая температура ночью в четверг, днем 5, 7, в пятницу уже 7, 9 градусов. Хорошая погода для весенних курток», — пояснил синоптик.

В ближайшие дни (вторник и среда) — будет зимняя прохлада: -5, -7 градусов ночью и 3 градуса днем.

«Мартовское солнце все-таки вносит свой вклад. Пока погода вернула нас в зиму, а потом вернет нам весну. Дальше без сюрпризов не обойдется. Можно ожидать еще одну волну похолодания в конце марта, вначале апреля. Зима еще не сказала своего последнего прощального слова», — завершил Шувалов.

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#температура
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#похолодание
#радио 1
#солнце
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
Синоптик рассказал, сколько снега выпадет в Москве 17 марта
17 марта 2025, 13:31

Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

В понедельник, 17 марта, в Москве может выпасть от 1 до 3 миллиметров снега. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он уточнил, что к середине дня снег закончится и появятся прояснения. Переменная облачность сохранится и 18–19 марта. При этом в ночное время ожидаются морозы от 5 до 7 градусов, а днем будет 1–3 градуса тепла.

«Если осадки и будут, то со среды на четверг очень небольшие в виде мокрого снега, поэтому особого прироста снежного покрова не будет. И, учитывая плюсовые температуры, этот снег быстро растает. Выпадет 1–1,5 миллиметра осадков», — приводит Москва 24 слова Шувалова.

Уже в пятницу в столицу вернется тепло: ожидается до 11 градусов тепла, рассказал Агентству городских новостей «Москва» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«К выходным температура будет постепенно повышаться. В пятницу днем уже тепло — от плюс 6 до плюс 11 градусов. В субботу ночью ожидается до минус 2, а днем — от плюс 5 до плюс 10 градусов, в воскресенье — до плюс 9», — отметил Цыганков.

По его словам, снег, выпавший 17 марта, может растаять уже во вторник.

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#похолодание
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Сомнолог объяснила, к чему приводит недосып и как бороться с дневной сонливостью
Сомнолог Лебедева: недосып повышает риски диабета и инсульта
17 марта 2025, 11:44

Фото: iStock/VictorHuang

Большинство россиян, поднимаясь утром на работу, испытывают недосып, который, как известно, зачастую приводит к нехорошим последствиям. Как с этим бороться?
Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что недосып повышает риски развития диабета, ожирения, гипертонии и инсульта.

«Если человек чувствует свое тело на интуиции и понимает, что он недоспал, то это нужно исправить — например, вздремнуть, чтобы мозг как бы перезапустился. Дневной сон до 30 минут никак не отразится на ночном», — сказала врач.

По ее словам, нужно найти возможность закрыть глаза и расслабиться на 10-20 минут.

«Можно лёжа, сидя, стоя. Пока едете в такси, в метро. Если днем вот так передремать, то во второй половине дня вы будете более активными», — добавила Лебедева.

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#терапевт
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