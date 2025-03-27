Диетолог развеял популярный миф о влиянии продуктов на организм человека

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Всем известно, что продукты питания напрямую влияют на человеческий организм. Многие считают, что авокадо замедляет процесс старения, а черника нормализует зрение. Правда ли, что пища может настолько контролировать жизнь человека?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что не существует продуктов, замедляющих старение.
По его словам, любой продукт является источником полезных минералов, если употребляется с удовольствием и в нужных пропорциях.
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«Нет продуктов, которые замедляют старение. Нет продуктов, которые заставляют наше тело худеть. Нет продуктов, которые заставляют нас жить вечно, смотреть в темноте, быть кошкой и иметь девять жизней. Такого не бывает. Черника — для глаз, капуста — для груди, морковка — для роста — та же история», — отметил эксперт.
По его словам, любой продукт является источником полезных минералов, если употребляется с удовольствием и в нужных пропорциях.
«Чем наш стол разнообразнее, чем больше разных приемов пищи, тем ярче удовольствие от жизни мы получаем. Нам не нужно есть одно и то же. Разные аминокислоты, витамины и полный комплект всего — это то, что нам необходимо для качественной жизни», — сказал диетолог.
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Анастасия Панченко