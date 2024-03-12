Дин Дин приучила Катюшу к купанию в бассейне – видео

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Панда Дин Дин из Московского зоопарка приучает маленькую Катюшу к бассейну. Об этом в своём Telegram-канале рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Ранее Акулова публиковала кадры, на которых Катюша осваивает деревянную горку в новом для неё большом вольере. Сначала она забралась наверх, а затем осторожно проехалась по склону до самого низа. Гендиректор зоопарка рассказала, что панде поначалу было очень страшно и она боялась даже выпрямить лапки, но потом осмелилась и стала кататься.
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