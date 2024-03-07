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Собянин: Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка

07 марта 2024, 15:03
Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Маленькая панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«До этого малышка вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер», — сообщил глава столицы.

По его словам, в большом павильоне малышку можно будет увидеть уже 8 марта. Он также подчеркнул, что в вольере есть всё необходимое для маленькой панды: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн.

Напомним, первый в истории России детёныш большой панды родился в конце августа 2023 года в столичном зоопарке. Сейчас у малышки уже прорезались зубы, она начала активно перемещаться по вольеру. По словам зоологов, Катюша развивается правильно и полностью здорова.

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#сергей собянин
#животное
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В Подмосковье проводят рейды по выявлению пьяных за рулём
07 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей, а также нарушителей ПДД проводят в Московской области с начала недели, это особенно актуально в связи с длинными праздничными выходными, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Инспекторы дорожно-патрульной службы используют метод «массовой проверки», кроме того, проводится отработка отдельными группами нарядов ДПС», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что в период праздников на дорогах возрастает риск аварий с тяжёлыми последствиями, и призвали водителей не садиться за руль в нетрезвом виде, а также не позволять это делать своим родным и знакомым.

Рейды на дорогах Московской области будут проходить до 10 марта включительно.

О неправомерных действиях сотрудников полиции можно сообщить по телефону доверия подмосковного главка МВД: 7 (495) 692-70-66.

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#минтранс мо
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Путин поздравил цветами краснодарских лётчиц
07 марта 2024, 15:10

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин при посещении Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил его курсанток с наступающим весенним праздником, сообщили на сайте Кремля.
Поздравляя девушек с Международным женским днём, президент вручил каждой из них букет цветов и пожал руку.

«Хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший, весенний праздник, очень добрый. Желаю вам и успехов по службе, и семейного счастья. Уверен, что всё у вас получится, потому что вы люди с характером. Целенаправленно действуете, идёте к своей цели», - сказал глава государства.

Проходя с цветами мимо министра обороны Сергея Шойгу, Владимир Путин пошутил: «Сергей Кужугетович, это не для вас».


Перед началом встречи президент вместе с министром обороны, полномочным представителем Президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс училища. В одном из классов главе государства продемонстрировали работу авиационных тренажеров. Начальник учебного заведения Анатолий Юдин дал пояснения о возможностях каждого из них.

Краснодарское высшее военное авиационное училище обучает лётчиков с 1938 года. Сегодня здесь проводится подготовка летного состава по пяти военным специальностям высшего образования для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. С сентября 2017 года учебное заведение начало обучение курсантов-девушек.

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Общественник Корниец: Надо поддерживать бизнес, торгующий экологичными цветами
07 марта 2024, 15:01

Фото: istockphoto.com/Безгодов

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой поддерживать производителей и продавцов цветов, использующих экологичные материалы для упаковки.
Он пояснил, что поддержка бизнеса, использующие экологичные материалы, способствует сохранению окружающей среды, а в плане цветочного предпринимательства такие инициативы особенно актуальны в преддверие 8 Марта.

«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении дополнительных экономических стимулов для производителей и продавцов биоразлагаемых упаковок, плёнок и иных сопутствующих материалов в данной сфере», — приводит RT обращение Корниеца на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Международного женского дня поздравил всех женщин с 8 Марта.

«Восхищаюсь умением наших женщин совмещать семью и работу, приносить тепло и уют в наш мир. Желаю вам, дорогие, счастья и здоровья. Спасибо за вклад в процветание Москвы!» — приводит utro.ru слова Собянина.

Ранее сообщалось, что праздничную программу подготовили для посетителей парка «Питомник» в городском округе Серпухов в честь Международного женского дня

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#экология
#8 марта
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Сотрудники горячей линии ГУСТ МО провели 7 тысяч телефонных консультаций
07 марта 2024, 14:59

Фото: ГУСТ МО

За зимние месяцы сотрудники горячей линии ГУСТ МО провели почти 7 тысяч телефонных консультаций. Об этом сообщила пресс-служба главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Жители Московской области благодаря горячей линии могут получить ответы на интересующие их вопросы.

«Сотрудники готовы найти оптимальное решение, разобраться и помочь. Для этого жителям или юридическим лицам нужно только выбрать удобный способ связи, будь то портал «Добродел», социальные сети, официальное письмо или запись на прием. Также можно обратиться на горячую линию, преимуществом которой является возможность прямого общения со специалистом, без участия автоматических систем», — отметила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что часто у людей возникают вопросы по уборке снега и наледи, а также ​несанкционированный сброс мусора.

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Милонов: «Лучший подарок на 8 марта — беременность»
Депутат Госдумы Милонов призвал мужчин дарить женщинам на 8 марта беременность
07 марта 2024, 14:46

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что лучший подарок для женщины на 8 Марта – это новая беременность. Остальные подарки не смогут принести такой радости. Об этом Милонов сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По мнению Милонова, ребёнок — это самая настоящая радость, от бухла — похмелье и всё, пустая посуда, ощущение бэушности. Зампред комитета Госдумы рекомендует женщинам добровольно отказаться от алкоголя на Международный женский день и встречать его в трезвом виде, потому что трезвая женщина — это прекрасно.

Также парламентарий сообщил, что одной из причин воздержания от алкоголя на праздник является недопустимость пьяного зачатия.

«Главное — не спаивайте ваших женщин, бутылочки шампанского достаточно. Чтобы никаких массовых попоек, а то 8 Марта, попойки, дело доходит до отношений — и в результате зачатие в пьяном виде, такого не должно быть. Я призываю женщин добровольно отказаться от алкоголя на 8 Марта и встречать его в трезвом виде, потому что трезвая женщина — это прекрасно», — отметил Милонов.

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#беременность
#женщины
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Путин рассказал, что старается не употреблять крепких алкогольных напитков
07 марта 2024, 14:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что практически исключает алкоголь и назвал лучший способ для закаливания в рамках встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
«Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это – закаливание», — рассказал глава государства.

Он уточнил, что самым эффективным средством для закаливания является контрастный душ.

Ранее сообщалось, что Путин посетил с рабочим визитом Дворец самбо в Краснодаре. Глава государства проверит степень готовности объекта. Комплекс построен в рамках проекта «Город спорта». Строительство велось полтора года. Сейчас Дворец самбо представляет собой крупнейший спортивный объект на юге России.

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#строительство
#алкоголь
#комплекс
#город
#самбо
#путин
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Архитекторы Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Дерево в архитектуре 2024»
07 марта 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Архитекторы и проектировщики Подмосковья приглашаются к участию в конкурсе «Дерево в архитектуре 2024». Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Международный форум деревянного строительства «Дерево в архитектуре 2024» пройдет с 18 по 20 июля в Вологде.

«Тема форума «Взгляд в Завтра» направлена на актуальный срез существующих и выявление новых тенденций применения дерева в архитектурно-строительной практике, пропаганду лучших проектных решений и развитие делового сотрудничества между архитекторами, проектировщиками, строителями, производителями деревянных конструкций и специалистами деревянного домостроения», — поделились в пресс-службе.

Кроме конкурса, участники форума смогут посетить лекции, дискуссии и круглые столы с участием профильных экспертов архитектурно-строительной и производственной отраслей, а также представителей государственных структур.

Подать заявку на участие можно до 13 мая 2024 года.

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#мособлархитектура
#конкурс
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Попытки провокаций фиксировали на Всемирном фестивале молодёжи, сообщил Кириенко
07 марта 2024, 14:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

На Всемирном фестивале молодёжи были зафиксированы попытки провокаций, которые удалось пресечь. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Он рассказал, что при планировании фестиваля организаторы понимали, что будут попытки провокаций, поэтому заранее думали над обеспечением безопасности. Попытки провокаций действительно фиксировались, однако их удалось пресечь, подчеркнул Кириенко.

Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно пресечь эти попытки. Кириенко выразил им благодарность за профессиональную работу.

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#вфм
#фестиваль
#сергей кириенко
#безопасность
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Владимир Путин приехал во Дворец самбо в Краснодаре
Президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре
07 марта 2024, 14:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Дворец самбо в Краснодаре, об этом сообщает ТАСС.
Глава государства проверит степень готовности объекта. Комплекс построен в рамках проекта «Город спорта». Строительство велось полтора года. Сейчас Дворец самбо представляет собой крупнейший спортивный объект на юге России.

В центре есть все необходимое для проведения соревнований всероссийского и международного уровня: спортивная арена на четыре ковра, разминочный и тренажерный залы. Дворец вмещает 3 тыс. зрителей. В мае текущего года здесь пройдет первое крупное спортивное событие — финальные соревнования по самбо летней спартакиады учащихся России.

Развитие самбо и в целом единоборств — приоритет для Краснодарского края. Секции самбо открыты во всех местных школах, юное поколение активно приобщается к этому виду спорта.

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#самбо
#краснодарский край
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