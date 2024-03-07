Собянин: Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка

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Маленькая панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«До этого малышка вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер», — сообщил глава столицы.
По его словам, в большом павильоне малышку можно будет увидеть уже 8 марта. Он также подчеркнул, что в вольере есть всё необходимое для маленькой панды: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн.
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