Дипмиссия России рассказала о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле

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Ситуация на Шри-Ланке не опасна жизни и здоровью отдыхающих, которые могут спокойно продолжить жизнь на острове. Об этом сообщают в телеграм-канале посольство РФ после информации об инциденте с россиянами в местном отеле.
Также, посольство России порекомендовало россиянам, проживающим на постоянной основе на Шри-Ланке, подумать над возвращением на родину.
В посольстве России на Шри-Ланке 18 феврале заметили случай, произошедший в ночь на 15 февраля с тремя туристами из России в отеле, находящимся в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки.
Уточняется, со слов российских гражданок, что работники отеля ведут себя неподобающе, из-за чего и произошла драка.
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В посольстве России на Шри-Ланке 18 феврале заметили случай, произошедший в ночь на 15 февраля с тремя туристами из России в отеле, находящимся в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки.
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Дана Игумнова