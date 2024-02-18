Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян покинуть страну после инцидентов

Фото: istockphoto/Kitty Qiu
Российское посольство в Коломбо обратилось к гражданам РФ, постоянно проживающим в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на Родину. Такое обращение появилось на фоне инцидентов, участившихся на территории островного государства в отношении российских граждан.
В посольстве подчеркнули, что это далеко не первый подобный эпизод с участием российских граждан. Консульский отдел дипломатического представительства предпринимает все разрешённые законодательством меры реагирования на такие происшествия. Во избежание последующих эксцессов, россиянам рекомендуется покинуть Шри-Ланку, сказано в сообщении.
Читайте также:
Российские туристы попали в ДТП на Шри-Ланке, один человек погиб
Из московского аэропорта более 13 часов пассажиры не могут вылететь на Шри-Ланку
На Шри-Ланке голодный слон атаковал автобус с российскими туристами
Александр Бойцов