Радио1
Главная / Новости / Политика/ Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян покинуть страну после инцидентов

Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян покинуть страну после инцидентов

18 февраля 2024, 09:54
Фото: istockphoto/Kitty Qiu

Фото: istockphoto/Kitty Qiu

Российское посольство в Коломбо обратилось к гражданам РФ, постоянно проживающим в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на Родину. Такое обращение появилось на фоне инцидентов, участившихся на территории островного государства в отношении российских граждан.

Российское дипломатическое представительство в своём официальном телеграм-канале обратило внимание на случай с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, расположенном в населённом пункте Хабарадува на юге Шри-Ланки. Там сначала имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля в отношении двух российских туристок. За этим инцидентом последовала драка с участием гражданина России, который находится на острове по визе постоянного проживания.

В посольстве подчеркнули, что это далеко не первый подобный эпизод с участием российских граждан. Консульский отдел дипломатического представительства предпринимает все разрешённые законодательством меры реагирования на такие происшествия. Во избежание последующих эксцессов, россиянам рекомендуется покинуть Шри-Ланку, сказано в сообщении.

Читайте также:

Российские туристы попали в ДТП на Шри-Ланке, один человек погиб

Из московского аэропорта более 13 часов пассажиры не могут вылететь на Шри-Ланку

На Шри-Ланке голодный слон атаковал автобус с российскими туристами
#драка
#меры
#происшествия
#посольство
#шри-ланка
#остров
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин рассказал о причинах исторического экскурса в интервью Карлсону
Путин: Историческая часть интервью Карлсону должна помочь понять ход нашей мысли
18 февраля 2024, 10:36

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил, для чего предпринял столь глубокий исторический экскурс в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, это должно помочь людям на Западе понять ход мыслей россиян.
Российский лидер отметил, что историческая часть интервью является непростой для восприятия западной аудиторией, особенно американской, но очень важной. Путин подчеркнул в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, что история США насчитывает чуть более 300 лет, а он говорил о событиях, происходивших на Руси более тысячелетия назад, когда уже зарождалась российская государственность.

Президент РФ также добавил, что и для россиян, и особенно для зрителей и слушателей за границей важно понять ход наших мыслей, состояние, отношение к тому, что происходит на Украине. Экскурс в историю должен способствовать этому пониманию, считает Владимир Путин. Именно поэтому он и уделил в интервью такое пристальное внимание внимание вопросам истории. Ведь без знания прошлого трудно адекватно оценивать настоящее и строить будущее, заключил российский президент.

Читайте также:

Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки

Путин оценил пользу от создания «Газпрома»

Путин заявил, что Россия может самостоятельно развивать высокие технологии
#сша
#история
#владимир путин
#президент
#будущее
#интервью
#лидер
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигарой в прямом эфире
18 февраля 2024, 09:07

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала поведение находящегося в Мюнхене министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он позволил себе смачно затянуться сигарой в прямом эфире всеукраинского телемарафона.
Несмотря на то, что ведущие поспешно убрали Кулебу из кадра, зрители успели увидеть довольную физиономию попыхивающего сигарой министра. Мария Захарова отметила в своём телеграм-канале, что ведущий телемарафона предупредил главу украинского МИД: «Мы Вас чуем!», видимо намекая, что курить в прямом эфире как-то не слишком вежливо. Но тот не отреагировал.

Российский дипломат с иронией предположила, что в очередном пакете помощи Германии для Украины лежали сигары, а украинский министр иностранных дел, которого Захарова назвала «Кулебище», решил их продемонстрировать.

Читайте также:

Глава МИД Украины закурил сигару во время прямого эфира

«Лучшая сделка в мире»: Кулеба меняет жизни украинцев на оружие США

Bloomberg: Кулеба заявил о планах Украины поговорить по телефону с Си Цзиньпином
#зрители
#мид
#министр
#мария захарова
#дипломат
#украина
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нетаньяху уйдет в отставку после выборов
Партия Нетаньяху сообщила об отставке политика после выборов
18 февраля 2024, 05:31

Фото: Istock

Часть израильтян высказалась за организацию досрочных выборов и против нынешнего правительства. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на голосовании, назначенном на 2026 год. Несмотря на это, источники YNet в его партии заявляются, что он не останется премьер-министром.

Следующие парламентские выборы в Израиле состоятся в октябре 2026 года. Премьер-министр Нетаньяху объявил об этом на пресс-конференции в ответ на растущий общественный запрос на досрочные выборы.

По словам политика, сейчас «не время для политики», и последнее, в чем нуждается израильский народ, – это выборы. В противном случае голосование за обновление состава Кнессета (парламента) вызовет раскол страны.

В то же время источники из правящей партии «Ликуд» заявили: премьер-министр Нетаньяху не понимает реалий.

«Неважно, как долго Нетаньяху откладывает это и насколько он не хочет [выборов], в конце этой войны мы примем в них участие», – цитирует собеседника агентство.

Читайте также:

«Этот тип»: Байден неоднократно пренебрежительно отзывался о Нетаньяху

Байден нецензурно высказался о Нетаньяху, но в Белом доме это отрицают

Axios: отказ Нетаньяху следовать просьбам США все больше разочаровывает Байдена
#израиль
#выборы
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск согласился с тем, что в США распространяют ложную информацию о конфликте на Украине
Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации на Украине
18 февраля 2024, 04:57

РИА Новости / Николай Лазаренко

Предприниматель Илон Маск согласился, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине.
Бизнесмен Дэвид Сакс в X написал, что "конфликт на Украине основан на лжи - лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится". В частности, официально заявляется, что Украина выигрывает войну, конфликт делает НАТО сильнее, при этом никакой возможности заключить мир нет. В то время как на самом деле, Украина проигрывает, конфликт делает НАТО слабее, а многочисленные возможности урегулировать ситуацию через переговоры были отвергнуты, считает Сакс.

"Точно" - ответил Маск в комментарии под публикацией.

Ранее Маск высказывал мнение, что выделение очередной помощи Киеву и затягивание конфликта не помогут Украине.

Читайте также:

Маск согласился, что США и ЕС препятствуют мирным переговорам по Украине

Илон Маск обвинил власть США в цензуре и преследовании

Илон Маск заявил, что Путин не проиграет в конфликте на Украине
#сша
#украина
#власть
#мнение
#мир
#нато
#путин
#маск
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Албании призвал республиканцев и демократов не ссориться
Премьер Албании призвал республиканцев и демократов США объединиться
18 февраля 2024, 04:41

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Республиканцам и демократам в Соединенных Штатах надо объединиться для благополучия американцев и не ссориться между собой, как это делают балканские политики, заявил премьер-министр Албании Эди Рама.
Он отметил, что обычно балканские страны слышат от США такие советы.

«Это они обычно говорят нам, а теперь сами выглядят как мы», — констатировал Рама.

По его словам, сейчас происходит «балканизация политики везде, даже в США».

Рама сделал данные заявления на Мюнхенской конференции по безопасности в ответ на слова американского сенатора от Демократической партии Джинн Шейхин. Она раскритиковала политику республиканца и предыдущего главы государства Дональда Трампа. Рама же заметил, что при Трампе Североатлантический альянс стал сильнее.


Читайте также:

NBC: Демократы и республиканцы в Сенате США провалили переговоры о помощи Киеву

Сын Байдена заявил, что республиканцы пытаются его убить

Стало известно, кого объявят республиканцы своим кандидатом на выборах
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине
Президент США призвал Конгресс срочно помочь Украине
18 февраля 2024, 04:11

РИА Новости / Стрингер

Президент США Джо Байден из-за ситуации в Авдеевке призвал конгрессменов в срочном порядке принять законопроект о новой военной помощи Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.
По словам американского президента, "украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как им пришлось уменьшить использование боеприпасов из-за сокращения поставок в результате бездействия Конгресса".

Накануне российские войска полностью захватили город Авдеевка в ДНР. В Минобороны России сообщили, что лишь некоторые отдельные группировки украинских боевиков сумели быстро покинуть Авдеевку, оставив при этом свое вооружение и военную технику.

Читайте также:

Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

ВСУ оставили Авдеевку, бросив оружие и технику, сообщили в Минобороны

На Украине объяснили, как потеря Авдеевки повлияет на Зеленского
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ"
Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ" за всю историю США
18 февраля 2024, 03:43

РИА Новости / Стрингер

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден — президент с самым низким показателем IQ за всю историю страны, передает ТАСС.
"Я готов поспорить, что среди всех президентов – а у нас их было много – Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за все время", – сказал Трамп.

По его мнению, Байден некомпетентен для своей должности, учитывая, что он "не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений".

Читайте также:

Трамп: Не думаю, что Байден знает, что он ещё жив

Байден посмеялся над Трампом и назвал его неудачником

Трамп на митинге назвал Путина и Си Цзиньпина умными
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Талибы отказались от участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану
«Талибан» не примет участия в запланированной генсеком ООН встрече в Катаре
18 февраля 2024, 03:15

Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел движения «Талибан» заявило, что не будет присутствовать на встрече, запланированной на воскресенье в столице Катара Дохе под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Согласно заявлению, участие Исламского Эмирата (правительства) в конференции воспринимается как пагубное из-за отсутствия прогресса в этой области. В документе подчеркиваются усилия афганского правительства по укреплению политической, административной, экономической, социальной сферы и основ безопасности за последние два с половиной года.

Талибы считают, что в их отношениях со странами региона достигнут хороший прогресс. Ранее независимые эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями из Афганистана об арестах женщин за якобы нарушение правил ношения одежды, введенных талибами. Эксперты подчеркнули важность соблюдения Кабулом своих международных обязательств в области прав человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Читайте также:

Россия созывает 20 февраля заседание Совбеза ООН

Постпред КНР при ООН призвал США к прекращению поставок оружия Киеву и диалогу с Россией

Талибы* превратили северо-восток Афганистана в центр ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*
#оон
#политика
#права
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Британии в ближайшие дни посетит Фолклендские острова
Британский министр также планирует посетить Бразилию
18 февраля 2024, 03:12

РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен в ближайшие дни посетить Фолклендские (Мальвинские) острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.
Министр отметил, что пока Фолклендские острова хотят оставаться «частью британской семьи», вопрос об их суверенитете не будет подлежать обсуждению.

После данного визита Кэмерон отправится в турне по странам Америки. В частности, в Бразилию, Парагвай и США.

Фолклендские острова уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.

Читайте также:

Бывший британский премьер Кэмерон назначен главой МИД

Глава МИД Британии Кэмерон призвал НАТО снабжать Украину оружием ещё два года

Глава британского МИД Кэмерон рассказал, что у него жили украинские беженцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф