Российские туристы попали в ДТП на Шри-Ланке, один человек погиб

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Туристический автобус с российскими туристами попал в серьёзное ДТП на Шри-Ланке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что авария произошла ещё 5 января, но известно о ней стало только сегодня.
По предварительным данным, российские туристы совершали двухдневный тур по Шри-Ланке. Водитель автобуса уснул за рулём и на полном скорости врезался в грузовик.
В результате аварии один россиянин погиб, ещё девять получили травмы.
Пострадавшие туристы рассказали, что им приходилось самостоятельно выбираться из автобуса через окна. А прибывшие на место местные медики не оказали никакой помощи, поэтому россиянам пришлось самостоятельно добираться до больниц.
Также туристы рассказали, что организацией экскурсии занимался тревел-блогер, который имеет большое количество подписчиков в соцсетях. Он же нанимал автобус и водителя.
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По предварительным данным, российские туристы совершали двухдневный тур по Шри-Ланке. Водитель автобуса уснул за рулём и на полном скорости врезался в грузовик.
Пострадавшие туристы рассказали, что им приходилось самостоятельно выбираться из автобуса через окна. А прибывшие на место местные медики не оказали никакой помощи, поэтому россиянам пришлось самостоятельно добираться до больниц.
Также туристы рассказали, что организацией экскурсии занимался тревел-блогер, который имеет большое количество подписчиков в соцсетях. Он же нанимал автобус и водителя.
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Анастасия Чинкова