Директор «Пятерочки» приняла роды у покупательницы возле магазина

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В Оренбурге директор магазина «Пятерочка» приняла роды у женщины прямо на улице. Об этом информирует kp.ru.
Уточняется, что беременная женщина находилась возле аптеки, как вдруг у нее начались схватки. Женщина вызвала скорую помощь, однако родовой процесс оказался стремительным.
На помощь ей пришла директор магазина «Пятерочка» Екатерина Симонова, которая успешно приняла роды и отнесла младенца в аптеку. Через несколько минут приехала скорая помощь, мать и новорожденную девочку доставили в медучреждение. Состояние младенца и женщины врачи оценивают как стабильное.
Ранее сообщалось, что полицейский Иван Дмитриев, находясь на дежурстве, принял роды на лесной дороге в направлении поселка Шапки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На помощь ей пришла директор магазина «Пятерочка» Екатерина Симонова, которая успешно приняла роды и отнесла младенца в аптеку. Через несколько минут приехала скорая помощь, мать и новорожденную девочку доставили в медучреждение. Состояние младенца и женщины врачи оценивают как стабильное.
Ранее сообщалось, что полицейский Иван Дмитриев, находясь на дежурстве, принял роды на лесной дороге в направлении поселка Шапки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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