Маск назвал Дурова новичком после признания о ста биологических детях

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова есть более ста биологических детей. Об этом Маск написал в соцсети X.
Маск пошутил о сотне детей Дурова и сообщил, что эта цифра является уровнем новичка. Также американский предприниматель назвал Дурова Чингисханом.
Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было порядка 600 детей. При этом у Илона Маска их двенадцать.
Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.
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Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было порядка 600 детей. При этом у Илона Маска их двенадцать.
Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.
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Екатерина Коршунова