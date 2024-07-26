Стала известна личность матери детей Павла Дурова

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Подруга основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей. Личность матери детей бизнесмена стала известна изданию SPB.KP.RU.
По словам женщины, у Дурова есть три ребенка: дочь Лея Дурова 2013 г.р., Даниэль Дуров 2016 г.р. и Давид Дуров 2017 г.р. Болгар отметила, что на момент рождения детей не состояла с бизнесменом в официальном браке.
Подруга основателя Telegram подчеркнула, что познакомилась с Дуровым в Санкт-Петербурге. В настоящее время женщина проживает с детьми в Швейцарии.
Сам же Дуров не комментировал эту информацию.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что хотел обосноваться в Штатах, однако передумал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Подруга основателя Telegram подчеркнула, что познакомилась с Дуровым в Санкт-Петербурге. В настоящее время женщина проживает с детьми в Швейцарии.
Сам же Дуров не комментировал эту информацию.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что хотел обосноваться в Штатах, однако передумал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова