Директор школьной столовой в США села на девять лет за кражу куриных крылышек

Фото: istockphoto/500
Директора школьной столовой в округе Харви американского штата Иллинойс обвинили в краже и мошенничестве. Её приговорили к девяти годам тюремного заключения за махинации с куриными крылышками.
66-летняя Вера Лиделл на протяжении 10 лет работала директором школьной столовой, сообщает издание ABC 7 Chicago. В 2023 году ей были предъявлены обвинения. Выяснилось, что с 2020 по 2022 год она заказывала партии куриных крылышек у основного школьного поставщика компании Gordon Food Services. При этом за всё это время крылышки ни разу не подавались в школьной столовой. Оказывается, Лиделл оставляла их у себя, а затем перепродавала.
Аудиторская проверка также установила превышение школьного бюджета на питание в 2022 году на 300 тысяч долларов. Причиной оказались как раз счета за куриные крылышки. Всего Лиделл присвоила продукции на 1,5 миллиона долларов. На последнем заседании суда она признала свою вину. Её приговорили к девяти годам тюрьмы.
Читайте также:
В Жуковском задержали мужчину за кражу детского рюкзака
На Украине девушку посадили в тюрьму на пять лет за кражу сала в День влюбленных
Считавший себя невидимым мужчина совершил кражу и удивился аресту
Александр Бойцов