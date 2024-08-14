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Директор школьной столовой в США села на девять лет за кражу куриных крылышек

14 августа 2024, 12:47
Фото: istockphoto/500

Фото: istockphoto/500

Директора школьной столовой в округе Харви американского штата Иллинойс обвинили в краже и мошенничестве. Её приговорили к девяти годам тюремного заключения за махинации с куриными крылышками.


66-летняя Вера Лиделл на протяжении 10 лет работала директором школьной столовой, сообщает издание ABC 7 Chicago. В 2023 году ей были предъявлены обвинения. Выяснилось, что с 2020 по 2022 год она заказывала партии куриных крылышек у основного школьного поставщика компании Gordon Food Services. При этом за всё это время крылышки ни разу не подавались в школьной столовой. Оказывается, Лиделл оставляла их у себя, а затем перепродавала.

Аудиторская проверка также установила превышение школьного бюджета на питание в 2022 году на 300 тысяч долларов. Причиной оказались как раз счета за куриные крылышки. Всего Лиделл присвоила продукции на 1,5 миллиона долларов. На последнем заседании суда она признала свою вину. Её приговорили к девяти годам тюрьмы.

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#сша
#школа
#столовая
В Лотошине выставили на торги подряд на ремонт тепловых сетей
14 августа 2024, 13:01

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Участок тепловых сетей от котельной №1 протяжённостью 374,5 метра планируется отремонтировать в Лыткарине в будущем году, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом публиковано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и провести капитальные ремонт тепловых сетей от котельной №1 в городе Лыткарино по адресу: квартал 2, микрорайон 5, строение 5а — от тепловой камеры 412 до тепловой камеры 409», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 25 миллионов 495 тысяч 960 рублей, заявки принимаются до 27 августа.

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#теплоснабжение
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#капитальный ремонт
#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#лотошино
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Арестованный за взятку замглавы Тюменской области Вахрин остается в должности
14 августа 2024, 12:52

Фото: сайт Кремля

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что его заместитель Вячеслав Вахрин продолжает оставаться в должности, пока идет соответствующая проверка по делу о взятке. Об этом пишет 72.ru.
«Правительство проводит свою проверку в рамках законодательства по противодействию коррупции. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Соответственно, пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим», — пояснил Моор.

Уточняется, что Вахрин продолжает занимать свою должность после ареста, однако его полномочия выполняют другие заместители, при этом Вахрин зарплату пока не получает.

Напомним, Вячеслав Вахрин был арестован в июне по подозрению в получении крупной взятки.

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#проверки
#фсб
#правительство
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В Химках капитально ремонтируют электросети
14 августа 2024, 12:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Капитальный ремонт электросетей проводят специалисты компании «Мособлэнерго» во всех микрорайонах городского округа Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время уже завершена замена электрооборудования трансформаторной подстанции №241. Теперь возможности резервирования в сети увеличены, что позволит оперативнее ликвидировать сбои», — говорится в сообщении.
Отремонтирована также воздушная линия электропередачи от трансформаторной подстанции №369, расположенной на улице Герцена. Сейчас ведётся ремонт кабельной линии на улицах Марии Рубцовой, Союзной и Пожарского, в Коммунальном проезде и на Вашутинском шоссе.

Работы повысят надёжность электроснабжения в округе и обеспечат безопасность обслуживания энергосети.

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#химки
#электричество
#ремонт
#мособлэнерго
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«Ростех» предложил давать отсрочку от армии еще одной категории лиц
В «Ростехе» предложили давать отсрочку от армии на год выпускникам вузов в ОПК
14 августа 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Svetlana Parnikova

Годовую отсрочку от армии выпускникам вузов, связанных с оборонно-промышленным комплексом, предложили давать в Госкорпорации «Ростех» в рамках форума «Армия».
«…В частности, возможность предоставления отсрочки от армии для трудоустраивающихся на предприятия ОПК выпускников средних специальных учебных заведений и вузов», — говорится в сообщении.

Там отметили, что специалисту после выхода из института необходимо поработать по специальности хотя бы год, ведь знания, полученные перед армией, забываются за время воинской службы.

«И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована», — сказал заместитель директора «Ростеха» Николай Волобуев.

Он резюмировал, что специалисту нужно применять знания на практике.

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#ростех
#новости
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«Там Лужков клад зарыл»: Собянин объяснил частую смену плитки в Москве
Собянин: плитку в Москве постоянно перекладывают, чтобы найти клад Лужкова
14 августа 2024, 12:05

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что в столице постоянно перекладывают плитку, так как ищут клад, закопанный экс-главой города Юрием Лужковым. Так он пошутил на форуме «Территория смыслов».
Он затронул тему упреков властей Москвы из-за чрезмерного благоустройства города.

«Зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете, перекладываете. Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта», — пояснил Собянин.

При этом столичный мэр отметил, что все проекты после благоустройства довольно быстро окупаются благодаря большому туристическому потоку.

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#тротуары
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В посёлке Снегири отремонтируют школу, построенную более 60 лет назад
14 августа 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт здания школы 1962 года постройки планируют провести в дачном посёлке Снегири городского округа Истра, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В школе, расположенной по адресу: посёлок Снегири, улица Кирова, дом №10а, три этажа, общая площадь здания составляет более 2,8 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать объект и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации школы. Работы планируется завершить в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 340 миллионов 357 тысяч 619 рублей 49 копеек. Заявки принимаются до 30 августа.

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#истра
#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
#школа
#капремонт
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С улиц Подмосковья эвакуировали более 3,5 тыс. неправильно припаркованных машин
14 августа 2024, 11:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше трёх с половиной тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На прошлой неделе в Подмосковье на штрафные стоянки было перемещено 3520 машин, припаркованных с нарушением ПДД, это на 46 автомобилей меньше, чем эвакуировали неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали на территории Ленинского городского округа: 351. На втором месте недельного антирейтинга оказался округ Красногорск, где эвакуировали 339 автомобилей. Третье место занял округ Мытищи, откуда увезли 313 машин, четвёртое — округ Химки с 306 эвакуированными машинами. А замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ, с улиц которого на штрафстоянки переместили 219 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#московская область
#подмосковье
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Появились новые подробности по делу о хищении денег у Долиной
Shot: Женщина курьер, которая забрала миллионы Долиной, недавно бросила семью
14 августа 2024, 11:25

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Женщина курьер, которая забрала миллионы Долиной, недавно бросила семью. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц. Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией.

В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению в подмосковной Балашихе. Ею оказалась Анжела Цырульникова, работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей. По информации представителей МВД России, Анжела действовала в качестве курьера, забирая у Ларисы Долиной денежные средства и передавая их мошенникам.

Муж женщины рассказал, что вместе они прожили 20 лет. По его словам, Анжела вела себя странно. Не так давно она неожиданно психанула, собрала свои вещи, забрала детей и уехала на съёмную квартиру в Беляево. После этого они не общались. Супруг утверждает: жена — хороший человек и подобным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у неё не было. После произошедшего супруг забрал детей к себе и перевёз вещи жены обратно.

До этого аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома

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#человек
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Актовый зал школы в Мытищах обновят к началу учебного года
14 августа 2024, 11:21

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В первом корпусе флагманской школы № 6 Мытищ завершается ремонт актового зала. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
Решение провести ремонт было принято по просьбе родителей школьников и руководства учебного заведения.
«Работы идут по графику. В полном объёме выполнены черновая отделка и стяжка пола, заменена система отопления. Обновлена основная часть подвесного потолка, закуплены светильники. На стенах зала появились обои под покраску. Следующим этапом станут чистовая отделка и переборка сцены», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По словам главы Мытищ, обновлённый актовый зал будет готов к началу учебного года.

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#мытищи
#юлия купецкая
#ремонт
#школа
#подмосковье
#московская область
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