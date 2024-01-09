Считавший себя невидимым мужчина совершил кражу и удивился аресту

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В Таиланде местный житель решил, что обладает суперспособностью и совершил кражу. Об этом пишет The Thaiger.
Инцидент произошел 23 декабря в городе Бангкок. 48-летний Качейн Сихамарт взломал припаркованный автомобиль и украл находящиеся в ней очки люксового бренда и 9 тысяч бат (23 тысячи рублей) наличными. Полицейские несколько недель искали вора и арестовали его 8 января.
Мужчина был удивлен аресту. Он утруждал, что прочитал заклинание, которое делает его невидимкой. Сихамарт был в смятении, когда узнал, что попал на камеры видеонаблюдения.
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