В Жуковском задержали мужчину за кражу детского рюкзака

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в краже рюкзака с детской площадки в подмосковном Жуковском, задержала полиция, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«По данным следствия, мужчина ночью возвращался домой из клуба. На одной из скамеек на детской площадке он заметил забытый рюкзак. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и забрал находку. В рюкзаке лежал мобильный телефон», — говорится в сообщении.Похитителем детского рюкзака оказался 36-летний приезжий с Северного Кавказа. Полиция задержала его по месту проживания в Жуковском. Мужчина рассказал, что найденный в рюкзаке мобильный телефон он продал, а сам рюкзак выкинул.
Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Читайте также:
В Москве суд обязал СКР частично прекратить преследование похитителя певца Руссо
Советник президента Сирии попала в ДТП
Стало известно, когда суд завершит прения сторон по делу о гибели журналистки Бабаевой
Лев Каштанов