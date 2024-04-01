Директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил генеральным директором Запорожской АЭС Владислава Исаева. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Новый директор, сменивший на посту Юрия Черничука, будет руководить ЗАЭС в течение ближайших двух лет. Сейчас станция находится под контролем специалистов из России.
Самая крупная атомная станция в Европе, ЗАЭС включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Обстановка на Запорожской АЭС остается спокойной вопреки всем попыткам ВСУ ее дестабилизировать.
Ранее физическая защита станции, уничтоженная при отступлении военнослужащих Украины, была полностью восстановлена. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Над хранилищем отработавшего ядерного топлива был создан специальный защитный навес, который предотвратит риск аварии для сотрудников и мирного населения, проживающего на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.
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Мария Федоровцева