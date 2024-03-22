В Минэнерго Украины сообщили о масштабных повреждениях объектов энергетики

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Украинская энергосистема в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Ранее подобная атака на объекты украинской энергетической инфраструктуры была предпринята в октябре 2022 года. По данным Галущенко, энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Есть информация о повреждении объектов критической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что утром 22 марта на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Сейчас вместо нее работает резервная линия «Ферросплавная» классом напряжения 330 кВ, контролируемая Украиной.
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«Есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС», — заявил министр энергетики Украины.
Ранее сообщалось, что утром 22 марта на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Сейчас вместо нее работает резервная линия «Ферросплавная» классом напряжения 330 кВ, контролируемая Украиной.
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Мария Федоровцева