Рогов: Два взрыва прозвучало на Днепровской ГЭС в Запорожье

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Два взрыва прозвучали утром на ДнепроГЭС в украинском Запорожье. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как уточнил Рогов, первый взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй — на железнодорожных путях для козловых кранов на гребне плотины. Сама плотина не пострадала.
В настоящее время ДнепроГЭС, как объект генерации электроэнергии, полностью выведена из строя. Это крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена еще в советское время.
Украинская энергетическая система в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Утром 22 марта на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Сейчас обеспечение станции энергией осуществляет резервная линия, «Ферросплавная». Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов и областей.
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В настоящее время ДнепроГЭС, как объект генерации электроэнергии, полностью выведена из строя. Это крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена еще в советское время.
Утром 22 марта на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Сейчас обеспечение станции энергией осуществляет резервная линия, «Ферросплавная». Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов и областей.
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Мария Федоровцева