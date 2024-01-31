Для бывшей замминистра просвещения Марины Раковой просят восемь лет колонии

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Сергей Зуев возглавлял «Шанинку» с 2011 года. Он был задержан по обвинению в мошенничестве в октябре 2021 года — ему вменили хищение денег, выделенных «Шанинке» на исследования, и то же самое фиктивное трудоустройство.
Еще одним фигурантом дела был ректор РАНХиГС Владимир Мау, но обвинения с него сняли. А 23 января 2023 года пресс-служба правительства сообщила, что Мау был освобожден от должности ректора РАНХиГС «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья».
Ранее сегодня Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о хищении. Суд приговорил Маркус к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал её выплатить 130 миллиардов рублей, в счёт причинённого ущерба.
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