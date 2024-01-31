Суд в Москве дал 13 лет бывшей главе Внешпромбанка Маркус по делу о хищении

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Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о хищении, об этом сообщает «РИА Новости».
Как удалось установить следствию, в 2009 году Маркус и её брат, который являлся владельцем банка, создали преступную группировку, с помощью которой они похитили 156 миллиардов рублей.
В результате, суд приговорил Маркус к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал её выплатить 130 миллиардов рублей, в счёт причинённого ущерба.
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«Они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия — всего на сумму более 156 миллиардов рублей», — уточнили в агентстве.
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Евгения Парфентьева