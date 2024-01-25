Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима

Фото: «Радио 1»
Мосгорсуд огласил приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), который обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева из зала суда.
Дело в отношении экс-министра обороны ДНР было возбуждено 18 июля 2023 года. Стрелкова задержали в Москве спустя 3 дня. Ему вменяют статью 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Основанием для возбуждения дела стали два поста в личном Телеграм-канале Стрелкова от 25 мая. В одной из записей он рассуждает о Крыме, во второй — о денежном довольствии военнослужащих. В материалах уголовного дела также есть комментарии некоего крымчанина, который, как утверждается, при чтении этих постов испытывал возмущение.
Прокурор Алексей Попов требовал приговорить Стрелкова почти к максимально возможному сроку – 4 года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов в интернете на протяжении трех лет.
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Основанием для возбуждения дела стали два поста в личном Телеграм-канале Стрелкова от 25 мая. В одной из записей он рассуждает о Крыме, во второй — о денежном довольствии военнослужащих. В материалах уголовного дела также есть комментарии некоего крымчанина, который, как утверждается, при чтении этих постов испытывал возмущение.
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Алина Юрчак