Для пациентов Клинской детской больницы начали собирать «Коробку храбрости»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Сбор подарков для пациентов Клинской детской больницы в рамках акции партии «Единая Россия» «Коробка храбрости» стартовал в округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Любой желающий может принести в «Коробку храбрости» настольные игры, кукол и машинки, конструкторы, головоломки и пазлы, книги, раскраски и наборы для творчества. Ограничение только одно: мягкие игрушки дарить нельзя. Кроме того, все предметы для передачи детям должны быть новыми и в заводской упаковке», — говорится в сообщении.Акция по сбору подарков завершится 1 декабря, после этого содержимое «Коробки храбрости» передадут в «Добрые комнаты» в больнице на Красной улице и в детской поликлинике.
Сбор проводится по будням с десяти утра до четырёх часов дня в офисе клинского отделения «Единой России» по адресу: город Клин, улица Карла Маркса, дом №70/1.
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Лев Каштанов