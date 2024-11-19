Капремонт стадиона «Строитель» в Клину завершат в будущем году

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Состоялись торги по определению подрядчика для капремонта стадиона «Строитель». Об этом на совещании у главы городского округа Клин Алёны Дмитриевны Сокольской сообщил директор Клинской спортшколы олимпийского резерва Владимир Гамеев.
«Сейчас заключается контракт со сроком завершения работ в 2025 году. На стадионе демонтируют футбольное поле и устроят новое – с искусственным покрытием и с подогревом. Это позволит проводить тренировки практически круглогодично. Также предусмотрено устройство беговых дорожек, секторов для прыгунов с шестом и прыжков в длину, строительство трибун для болельщиков, мачт освещения и раздевалок», – отметил Гамеев.Как отметили в пресс-службе администрации городского округа, работы будут проводить в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры».
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