В Клину на зиму демонтируют детские качели

На реализацию подпрограммы «Социальная ипотека» в Подмосковье в 2025 году в бюджете региона планируют предусмотреть около 2,2 млрд. рублей на. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.