В Клину на зиму демонтируют детские качели

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
В Клину в рамках подготовки к зиме демонтируют детские качели, чтобы законсервировать их на зиму. Глава городского округа Алёна Сокольская проконтролировала эту работу на совещании в администрации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Из 160 детских игровых площадок детские качели и качели-гнёзда демонтировали на 50 площадках. Работа продолжается. Ещё 110 детских качелей будут демонтированы и законсервированы до 1 декабря. Это требование безопасности выполняется в регионе в рамках рекомендаций Минчистоты», – пояснил директор МБУ «Клинское городское хозяйство» Григорий Рыжичкин.Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Детские качели будут также демонтированы и законсервированы до весны на территориях Паркового комплекса городского округа Клин, в частности, в парке Сестрорецкий. Большие парковые качели-лавочки в Купеческом сквере, на общественном пространстве улицы Чайковского и лесопарке «Талицкий лес» демонтировать не будут – они радуют клинчан круглый год.
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Лора Луганская