Для подмосковных бизнесменов проведут бесплатный вебинар о персональных данных

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«В ходе вебинара планируется осудить требования к обработке персональных данных клиентов и сотрудников, типичные нарушения в этой сфере, которые грозят ответственностью, а также какие штрафы грозят за несоблюдение норм обработки и хранения персональных данных в 2024 году. Кроме того, предпринимателям расскажут, как проводит проверки Роскомнадзор и на что надо обратить внимание», — говорится в сообщении.
Вебинар начнётся в 11:00. Спикером будет адвокат коллегии «Sed Lex» Антон Кальван. Для участия в вебинаре необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.
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