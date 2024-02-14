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В Подмосковье запустили опрос про идеальную подработку для школьников и студентов

14 февраля 2024, 10:52
Фото: пресс-служба детского омбудсмена МО

Фото: пресс-служба детского омбудсмена МО

Опрос о том, как представляют себе идеальную вакансию для подработки студенты колледжей и школьники, запустила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребёнка в регионе.

«Многие старшеклассники и студенты колледжей хотели бы подрабатывать в свободное от учебы время, но не могут найти подходящую работу: одних не устраивает зарплата, другим предлагаемые школьникам вакансии кажутся непрестижными. Нам хочется изменить эту ситуацию», — прокомментировала Ксения Мишонова.
Опрос проводится онлайн по ссылке. Итоги подведут 29 февраля. По результатам опроса детский омбудсмен планирует провести встречи с представителями бизнеса, готовыми брать на стажировку и работу молодёжь, и обсудить с ними варианты вакансий и условий труда для этой категории работников.

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#детский омбудсмен
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#опрос
#школьники
#студенты
#московская область
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В России резко сократилось число пенсионеров за 2023 год
РБК: в России в 2023 году сократилось число пенсионеров на 700 тысяч
14 февраля 2024, 10:47

Фото: iStock/Denis Vostrikov

По данным Социального фонда России к 1 января 2024 году число пенсионеров в России составило 41,075 млн человек, что меньше на 699,9 тысяч человек, чем по состоянию на начало прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные СВР.
Таким образом, годовой темп сокращения численности пенсионеров увеличился в три раза по сравнению с 2022 годом. При этом такой рост не превысил показатели 2021-го. Тогда численность пенсионеров снизилась на 970 тыс. человек, что являлось рекордов с начала 1990 года.

В материале поясняется, что речь идет о тех пенсионерах, которые состоят на учете в СФР. Однако в этот показатель не включены те, кто получают военные пенсии.

Ранее в пресс-службе министерства труда и соцзащиты отметили, что в текущем году с 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий в размере 7,5%. Этот процент был утверждён правительством с учётом темпа роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год.

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#пенсии
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#возраст
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#рост
#индексация
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Путин подписал закон о гарантии сохранения должности мобилизованных госслужащих
14 февраля 2024, 10:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих, предусматривающий приостановку срочного служебного контракта на время военной службы с гарантированным сохранением за госслужащим занимаемой должности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что закон был разработан рабочей группой по вопросам специальной военной операции. Согласно документу, во время военной службы у мобилизованного государственного служащего приостанавливается срочный служебный контракт, при этом ему гарантируется сохранение занимаемой должности.

Контракт мобилизованных госслужащих возобновляется после окончания военной службы на остаток установленного срока его действия с момента приостановления. Под исключения попадают контракты, заключенные во время выполнения конкретного задания или на период замещения отсутствующего государственного служащего.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об армии России.

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#работа
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В Балашихе сотрудник Мособлпожспаса приютил бездомного кота
14 февраля 2024, 10:33

Фото: Ирина Мальцева

Бездомного кота, прибившегося к офису Мособлпожспаса в Балашихе, приютил один из сотрудников — главный эксперт отдела организации работы со СМИ Евгений Чегошев, передаёт корреспондент Ирина Мальцева.
Евгений рассказал, что около недели назад они с коллегами услышали за окном громкое мяуканье. Оказалось, что к ним пришёл рыжий кот – очень замерзший и голодный. Гостя впустили, накормили и оставили погреться. И Евгений решил забрать кота домой.
«Дети очень обрадовались, ведь кроме черепахи у нас в доме никого не было. Сначала коллеги дали коту имя Сникерс, но дома мы называем его по-простому — Рыжиком», — поделился Евгений Чегошев.
Рыжик уже освоился в новой семье, но и в Мособлпожспасе его всегда ждут в гости: иногда Евгений приносит его с собой в переноске.

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#животное
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Автоэксперт Хайцеэр поделился четырьмя правилами езды по зимней дороге
14 февраля 2024, 10:15

Фото: Istockphoto / LeManna

Резкие перепады температур в Московском регионе, сильные осадки, снежная каша и гололёд требуют повышенного внимания на дорогах. Чтобы сделать поездку безопасной, водителю необходимо соблюдать четыре основных правила, заявил «Радио 1» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Первое: в любую непогоду, тем более в гололёд, лучше на дорогу общего пользования вообще не выезжать, воздержаться от поездки на автомобиле, если такая возможность есть. Второе: если уж выехали, обязательно держите дистанцию, чтобы оставалось пространство для манёвра. Третье и самое важное правило: никаких резких манёвров. Отправить машину в занос – две секунды, от этого не застрахованы даже опытные водители. А для большинства автомобилистов занос – очень нестандартная ситуация», – заверил собеседник «Радио 1».
Последнее правило, по его словам, – никаких резких манёвров.
«Любое перестроение должно быть плавным, заранее подготовленным, нежным. Никакой езды «шашечками»! Резких ускорений тоже делать нельзя, потому что машина опять же может уйти в занос. Конечно, если у вас есть спортивные навыки, вы можете запустить её в управляемый занос. Но, поверьте, в городских условиях, это не под силу даже профессионалам», – отметил Хайцеэр.
Тем, кто хочет чувствовать себя на зимней дороге совсем уверенно, эксперт порекомендовал пройти курсы контраварийной подготовки, или, как их ещё называют, курсы экстремального вождения.

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#дорога
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Следователь Костоев рассказал о реакции маньяка Чикатило на арест в тюрьме КГБ
14 февраля 2024, 10:07

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Следователь Исса Костоев рассказал в беседе с «Лентой.ру», что маньяк Андрей Чикатило растерялся сразу же после ареста, так как его не задержали, а арестовали с санкции прокурора и отправили не в следственный изолятор УВД, а в тюрьму КГБ.
По словам следователя, в первое время маньяк испытывал шок, однако Чикатило смог быстро от него оправиться, после чего он начал претворяться больным человеком. Костоев отметил, что преступник был мстительным и жестоким, но ему удавалось умело скрывать свою настоящую личность.

По внешнему виду Чикатило был невозмутимым и целеустремленным. Следователь привел в пример ситуацию, когда во дворе дома маньяка построили гараж, а он в качестве протеста поехал с палаткой на Красную площадь и отправлял письма экс-лидеру СССР Михаилу Горбачеву.

Напомним, 14 февраля 1994 года в Ростовской области казнили маньяка Андрея Чикатило, на счету которого более 50 жертв. Подробности о его кровожадных преступлениях и информацию о том, возможна ли отмена моратория на смертную казнь в России, читайте в материале редакции «Радио 1».

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В Подмосковье проверили более 17 тысяч крыш жилых домов на наличие сосулек
14 февраля 2024, 10:04

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Колебание температур в столичном регионе привело к образованию сосулек и опасных снежных свесов, в связи с этим управляющие компании Московской области с начала недели проверили состояние крыш более 17 тысяч домов, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Задание проверить кровли и выступающие части многоквартирных домов на предмет наледи и снежных светов управляющие компании получили через мобильное приложение «Проверки Подмосковья. С начала недели был проверен 17 241 дом. Проверки позволяют оперативно определить, по каким адресам нужно проводить экстренные работы по очистке», — отметила глава надзорного ведомства Светлана Аипова.
В 11 подмосковных округах, среди которых Электросталь, Волоколамск и Кашира, задание по проверке выполнили полностью. Ещё в 25 округах работы близки к завершению.

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#московская область
#мкд
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Жителей Подмосковья предупредили об опасности катания с горок во время погодных колебаний
14 февраля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

На фоне зимних погодных колебаний посетителям аттракционов следует вести себя как можно осторожнее, заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Пользоваться же незарегистрированными аттракционами, по его словам, и вовсе запрещено.
Как сказал министр, инспекторы Управления гостехнадзора Минэкологии Подмосковья с начала года проверили 134 аттракциона во всех городских округах.
«Недавний ледяной дождь усугубил риски для любителей покататься с горки. Наши специалисты активно проверяют законность эксплуатации аттракционов, а в случае выявления нарушений оперативно принимают меры. Однако и самим любителям активного отдыха нужно быть осторожнее, поскольку метеорологи прогнозируют новые температурные колебания, гололедицу и другие проблемы», – предупредил глава Минэкологии.
По данным синоптиков, в середине февраля в Европейской части России ударят сретенские морозы. В Московскую область вернётся 20-градусная стужа. При этом разброс между ночными минимумами и дневными максимумами может достигать 10-15 градусов, из-за чего возникает сильная гололедица.

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#непогода
#мороз
#осадки
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Подмосковных водителей предупредили о заторах на 17 трассах в сторону Москвы
14 февраля 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Загруженность дорог в Московской области утром в среду, 14 февраля, оценивается четыре балла, при этом на 17 шоссе и федеральных трассах есть затруднения при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом отмечаются на Щёлковском, Варшавском, Пятницком, Волоколамском, Можайском, Ленинградском, Каширском, Новорижском и Носовихинском шоссе, а также на трассах: М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — отмечается в сообщении.
Всего на дорогах Московской области зафиксировано более 736 тысяч машин. Водителей просят соблюдать правила движения и воздерживаться от резкого маневрирования.

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#московская область
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Россиянам назвали преимущества китайских авто перед европейскими
Автоэксперт Васильев: китайские авто превосходят европейские по уровню сервиса
14 февраля 2024, 09:40

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Егор Васильев сообщил, что китайские автомобили начинают превосходить европейские по числу параметров, передает агентство «Прайм».
По мнению эксперта, автопроизводители КНР успешно перенимают не только европейские технологии, но и опыт выхода иных организаций на российский рынок. Васильев отметил, что китайские автомобили создаются с учетом особенностей эксплуатации в России.

Автоэксперт подчеркнул, что машины из КНР привлекают российских покупателей дизайном, разнообразием опций и уровнем сервисного обслуживания. Качественный сервис азиатские производители смогли внедрить быстро и практически без вложений, так как после ухода иностранных брендов вся дилерская инфраструктура перешла во владение китайских компаний.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась официальная презентация китайского премиального автомобильного бренда Hongqi. Компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, которые в скором времени будут представлены в российских автосалонах.

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