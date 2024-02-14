В Подмосковье запустили опрос про идеальную подработку для школьников и студентов

Фото: пресс-служба детского омбудсмена МО
Опрос о том, как представляют себе идеальную вакансию для подработки студенты колледжей и школьники, запустила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребёнка в регионе.
«Многие старшеклассники и студенты колледжей хотели бы подрабатывать в свободное от учебы время, но не могут найти подходящую работу: одних не устраивает зарплата, другим предлагаемые школьникам вакансии кажутся непрестижными. Нам хочется изменить эту ситуацию», — прокомментировала Ксения Мишонова.Опрос проводится онлайн по ссылке. Итоги подведут 29 февраля. По результатам опроса детский омбудсмен планирует провести встречи с представителями бизнеса, готовыми брать на стажировку и работу молодёжь, и обсудить с ними варианты вакансий и условий труда для этой категории работников.
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