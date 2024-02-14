Мособлдума решит вопрос с ограничением работы «наливаек» в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума уже в ближайшее время обсудит вопрос об ограничении работы так называемых «наливаек» в Подмосковье. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Ранее Владимир Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу заведений, которые под видом предприятий общественного питания продают алкоголь навынос по ночам. Таким образом, федеральное законодательство дало право регионам вводить дополнительные ограничения.
Теперь регионы смогут устанавливать требования о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции уже было дано регионам ранее.
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Теперь регионы смогут устанавливать требования о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции уже было дано регионам ранее.
«Тема ограничения работы «наливаек» не раз поднималась и в Подмосковье. Мособлдума уже были установила ограничения для объектов общепита, торгующих алкоголем и расположенных в жилых домах. Сейчас в области минимальная площадь для таких заведений установлена в 50 кв. м.», – рассказал Брынцалов.По его словам, такая мера была принята по итогам обращения жителей, которые жаловались на работу этих заведений из-за шума, вызовов полиции. Она направлена на то, чтобы магазины, торгующие спиртным, не маскировались под кафе.
«Теперь федеральное законодательство дало регионам право вводить дополнительные ограничения. Но прежде, чем принимать законы, нужно обсудить, какие именно ограничительные инструменты нам нужны. Мы понимаем, что в случае введения жёстких запретов, могут пострадать добросовестные заведения общественного питания. Поэтому вопрос стоит рассматривать комплексно», – отметил Брынцалов.По его словам, обсуждение с привлечением широкого круга общественности и представителей бизнеса нужно провести в ближайшее время на площадке Мособлдумы.
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Лора Луганская