Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по цифровым сервисам «Своё»

Фото: пресс-служба Мининвеста
Вебинар, на котором расскажут о цифровых сервисах «Своё», а также о других мерах поддержки бизнеса от Россельхозбанка, проведут для предпринимателей Московской области в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Предпринимателям объяснят, как работает портал для производителей и покупателей пищепрома «Своё Родное», портал для фермеров «Своё Фермерство», а также расскажут об агрегаторе сельского туризма «Своё за городом», — говорится в сообщении.Вебинар проведёт исполнительный директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Евгений Приходько.
Читайте также:
В Московской области начали принимать заявки на научную премию губернатора
В Дмитрове проведут консультацию по защите прав предпринимателей
«Известия»: в РФ начнут проводить экспертизу игрушек для детей
Лев Каштанов