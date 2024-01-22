«Известия»: в РФ начнут проводить экспертизу игрушек для детей

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В России рассматривается вопрос о введении обязательной психолого-педагогической экспертизы для детских игрушек, сообщила первый зампред Госдумы по вопросам защиты семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая, пишут «Известия».
Буцкая отметила, что закон «Об основных гарантиях прав ребенка» уже обязывает производителей игрушек проходить психолого-педагогическую экспертизу. Однако из-за отсутствия установленного порядка проведения экспертизы бизнес не может выполнить это требование. Для обеспечения безопасности детей предлагается ввести дополнительные меры.
Роскачество определило 13 признаков игрушек, которые могут представлять угрозу для детского здоровья. Среди этих признаков указана угроза жизни и здоровью, стимулирование употребления наркотиков, оправдание насилия, включая сексуальное. Также опасные игрушки могут содержать элементы жестокости, изображать половые отношения между мужчиной и женщиной, а также содержать нецензурные выражения. Важно, чтобы игрушки соответствовали возрасту детей.
Татьяна Буцкая подчеркнула необходимость защиты игрушек от влияния иностранных агентов на их производство.
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Роскачество определило 13 признаков игрушек, которые могут представлять угрозу для детского здоровья. Среди этих признаков указана угроза жизни и здоровью, стимулирование употребления наркотиков, оправдание насилия, включая сексуальное. Также опасные игрушки могут содержать элементы жестокости, изображать половые отношения между мужчиной и женщиной, а также содержать нецензурные выражения. Важно, чтобы игрушки соответствовали возрасту детей.
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Артем Кузьмин