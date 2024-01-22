В Дмитрове проведут консультацию по защите прав предпринимателей

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена МО
Руководитель общественной приёмной подмосковного Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Талдомскому и Дмитровскому округам Александр Терентьев проведёт приём-консультацию во вторник, 23 января, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Московской области.
«В ходе приёма планируется рассмотреть жалобы, связанные с нарушением прав бизнесменов. Внимание также будет уделено вопросам реагирования чиновников на обращения предпринимателей», — отмечается в сообщении.
Приём будет проводиться по адресу: город Дмитров, ул. Профессиональная, дом №1а, этаж 4, кабинет №415. Время приёма — с 10 утра до 13:00. Для того, чтобы попасть на приём, понадобится предварительная запись по телефону: +7 (985) 297-29-46.
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