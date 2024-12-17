Для подмосковных производителей молока состоится Международная выставка «DairyTech»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Производители молока из Подмосковья и представители отрасли приглашаются к участию в Международной выставке DairyTech, посвящённой оборудованию для производства молока и молочных продуктов. Выставка пройдёт с 21 по 23 января 2025 года в выставочном центре «Крокус Экспо», павильон 3, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На выставке будет представлено новейшее оборудование для переработки молока и производства молочных продуктов. Также планируется проведение деловой программы с участием более 100 экспертов. Они обсудят ситуацию на рынке молока и сыра, технологические процессы, автоматизацию, импортозамещение и другие актуальные темы.
Подробная информация и программа мероприятия размещены на официальном сайте. В прошлом году выставку посетили более 3,9 тысяч человек из 74 регионов России и 23 стран мира.
Читайте также:
В ноябре в Подмосковье провели 14,6 тысяч ветеринарно-санитарных исследований мяса
В ноябре жители Московской области купили более 5 тысяч тонн сыра
В Подмосковье ввели в оборот около 7,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель
Дайана Хусинова