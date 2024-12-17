Для подмосковных производителей молока состоится Международная выставка «DairyTech»

Производители молока из Подмосковья и представители отрасли приглашаются к участию в Международной выставке DairyTech, посвящённой оборудованию для производства молока и молочных продуктов. Выставка пройдёт с 21 по 23 января 2025 года в выставочном центре «Крокус Экспо», павильон 3, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.