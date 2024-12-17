В ноябре в Подмосковье провели 14,6 тысяч ветеринарно-санитарных исследований мяса

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Качество мяса на рынках и ярмарках Московской области контролируется ветеринарно-санитарными службами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Эксперты Государственной ветеринарной службы Московской области советуют обращать внимание на цвет мяса при покупке: свинина должна быть бело-розовой, говядина — насыщенного красного цвета, а баранина — красно-коричневого оттенка. Тёмные пятна на мясе указывают на то, что оно хранилось при комнатной температуре более суток.
Свежее мясо не должно быть скользким, иметь резкий запах и плотную консистенцию. При нажатии свежее мясо быстро восстанавливает свою форму.
Читайте также:
В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору курицы к новогоднему столу
Диетолог раскрыл, как выбрать полезную шаурму
«Профилактика Альцгеймера»: Нутрициолог назвала вид мяса, употребление которого предотвратит деменцию
Дайана Хусинова