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В ноябре в Подмосковье провели 14,6 тысяч ветеринарно-санитарных исследований мяса

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Качество мяса на рынках и ярмарках Московской области контролируется ветеринарно-санитарными службами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В лабораториях специалисты проводят различные исследования, такие как физико-химические методы, дозиметрия для определения содержания нитратов и других вредных веществ, варка пробы, оценка запаха и прозрачности бульона, цвета и количества пены. Свинина обязательно проверяется на наличие трихинелл.

За ноябрь специалисты провели более 14,6 тысяч анализов мяса: около 7,8 тысяч образцов свинины, более 4,7 тысяч образцов говядины и 2,1 тысяч образцов баранины. Все результаты оказались отрицательными, и вся мясная продукция была признана годной для продажи.



Эксперты Государственной ветеринарной службы Московской области советуют обращать внимание на цвет мяса при покупке: свинина должна быть бело-розовой, говядина — насыщенного красного цвета, а баранина — красно-коричневого оттенка. Тёмные пятна на мясе указывают на то, что оно хранилось при комнатной температуре более суток.

Свежее мясо не должно быть скользким, иметь резкий запах и плотную консистенцию. При нажатии свежее мясо быстро восстанавливает свою форму.

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