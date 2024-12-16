В Подмосковье ввели в оборот около 7,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Шаховском районе К(Ф)Х «Агроэкоинвест» ввело свыше 624 гектаров, ООО «Шаховская Нива» — 447,4 гектаров, в Волоколамске ООО «Рассвет-Авангард» — около 399 гектаров, а в Можайске ООО «Агроинтех» — 344 гектара.
Молочное скотоводство может воспользоваться льготными кредитами с пониженными ставками
В Московской области на 10% увеличился объем производства детских сухих молочных смесей
17 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота произвели в Подмосковье за 9 месяцев