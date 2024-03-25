Террористы, напавшие на «Крокус», не смогли найти адвокатов

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Интересы четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус сити холле» представляли государственные адвокаты, никто добровольно не вызвался защищать преступников. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Защиту всех четверых обвиняемых осуществляли адвокаты, предоставленные государством», — передает ТАСС слова своей собеседницы.
Напомним, Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Четвертым задержанным стал Мухаммадсобир Файзов, ранее под стражу были отправлены Саидакрами Рачабализоду, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного.
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